Reparieren Sie jede beschädigte E-Mail mit dem neuen Stellar Phoenix Outlook PST Repair 5

Berlin (ots/PRNewswire) - Stellar Data Recovery(R), die weltweit anerkannte Marke für die Wiederherstellung von Daten und e-Mails, gab heute die Markteinführung von Stellar Phoenix Outlook PST Repair v5 bekannt. Die aktuelle Version des Tools wurde von Grund auf überarbeitet und enthält nun eine völlig neue Scan Engine und eine neuartige Benutzerschnittstelle. So erreicht das Tool nun eine bis zu 30% höhere Geschwindigkeit und arbeitet effizienter als je zuvor. Es ist in der Lage, problemlos jede bekannte Art von Beschädigung an PST-Dateien zu beheben und die beschädigten PST-Dateien wieder nutzbar zu machen, so dass die Benutzer den Zugriff auf ihre nicht mehr auffindbaren e-Mails und andere Daten wie Kalender, Aufgaben, Notizen etc. zurück gewinnen. Das Tool kann auch gelöschte e-Mails wiederherstellen, sogar nachdem Sie den Papierkorb bereits entleert haben. Diese neue Version unterstützt auch MS Office 2013 in der 64 bit-Variante.

(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20120912/185251 )

"Die meisten Benutzer auf der ganzen Welt verwenden MS Outlook als ihr bevorzugtes e-Mail-Programm. Im Laufe der Zeit und im Zuge zahlloser e-Mail-Transaktionen wächst die PST-Datei immer weiter an und kann Schaden nehmen. Dies ist nur einer von vielen Gründen, die zu einer Beschädigung von Dateien und damit dem Verlust wichtiger Daten in e-Mails führen können. Die neueste Version von Stellar Phoenix Outlook PST Repair behebt alle bekannten Fälle der Dateibeschädigung auf effiziente Weise" bemerkt Sunil Chandna, Geschäftsführer von Stellar Data Recovery.

Das Tool verfügt über eine beeindruckende Schnittstelle, die mit Augenmerk auf eine einfache Bedienung durch den Nutzer entwickelt wurde. Es ist sogar möglich, die reparierten Dateien in verschiedenen Formaten wie MSG, RTF, HTML, EML oder PDF abzuspeichern. Wie die meisten Tools der Firma Stellar für die Reparatur und Wiederherstellung basiert auch dieses auf einem einfachen Drei-Schritt-Modell für die Reparatur von Dateien - Auswählen, Durchsuchen & Reparieren. Sie müssen lediglich die beschädigte Outlook-PST-Datei auswählen und die Software ihre fast magische Wirkung entfalten lassen.

Verfügbarkeit

Eine Testversion ist unter der folgenden Adresse kostenlos zum Download verfügbar:

http://www.stellar-info.de/email-reparatur/outlook-pst.html.Die

Vollversion, die das Speichern der reparierten PST-Dateien erlaubt, ist für nur EUR78 erhältlich.

Über uns

Stellar Data Recovery ist eine nach ISO 9001:2008 zertifizierte Organisation, die sich auf Phoenix Datenwiederherstellung-Tools, Festplatten-Dienstprogramme und Datenwiederherstellungs-Dienste für Labors spezialisiert hat. Seit 1993 hat sich Stellar zu einer führenden und vertrauten Marke für die Lösung aller Arten von Problemen durch Datenverlust entwickelt. Mit unserer grossen Bandbreite von Software und Dienstleistungen versorgen wir bei Stellar mehr als 2 Millionen Kunden, darunter auch weltweit operierende Grossunternehmen.

Kontakt

Sharadendu Tiwari Telefon: +49-40-209324438 E-Mail: presse @ stellar-info.de Web: http://www.stellar-info.de

Photo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20120912/185251