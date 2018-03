Töchterle/Kurz: ÖVP ist die Partei der Bildung und Forschung

Vier-Säulen-Plan für mehr Qualität in Wissenschaft und Forschung – ÖVP für Förderungen der Individualität, Nein zum SPÖ- Eintopf

Wien, 24. September 2013 (ÖVP-PD) "Wachstum, Wohlstand und Wissenschaft sind unverzichtbar, wenn wir Österreich weiterhin nach vorne bringen wollen. Dafür setzt sich die ÖVP ein", so Wissenschafts- und Forschungsminister Karlheinz Töchterle bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Integrationsstaatssekretär Sebastian Kurz. Denn "in Österreich wird viel zu viel am Bildungssystem herumgebastelt. Das Problem ist: Wir hinterfragen

den Effekt zu selten. Wir brauchen mehr Mut und Ehrlichkeit in dieser Debatte. Dafür steht die ÖVP", betont Kurz. ****

"Die ÖVP hat bewiesen: Wir sind die Forschungs- und Wissenschaftspartei in Österreich", so Töchterle. Trotz eines Konsolidierungskurses sei es gelungen, die Universitäten und Fachhochschulen mit zusätzlichem Geld auszustatten. An diesen Erfolgen will die ÖVP nahtlos anknüpfen, um auch künftig Studierenden, Lehrenden und Forschenden bestmögliche Rahmenbedingungen zu bieten. "Mein Plan für die Zukunft ist auf vier Säulen gebaut", so Töchterle. "Wir wollen eine Steigerung der Mittel für die Universitäten. Das wird einerseits durch eine Verstärkung der Investitionen im privaten Bereich möglich, dazu zählen auch maßvolle Studienbeiträge", betont der Wissenschaftsminister. "Studienbeiträge sind sozial. Jene, die es sich leisten können, bezahlen einen Beitrag. Jene, die es sich nicht leisten können, profitieren von der Studienförderung." Die zweite Säule besteht in einem forcierten Ausbau der Fachhochschulen. "Wir wollen auf rund 50.000 Studienplätze österreichweit erweitern. Der FH-Ausbau gewährleistet eine praxisnahe Ausbildung, bringt eine Stärkung der Regionen und sichert der Wirtschaft gefragte Fachkräfte", betont Töchterle. Weiters will der Wissenschaftsminister eine "massive Stärkung der Grundlagenforschung. Denn exzellenter können wir nicht investieren. Die Grundlagenforschung ist eine wichtige Basis für Innovation", so Töchterle, der als vierte und letzte Säule die gezielte Studien-und Nachwuchsförderung ausbauen will: "Unsere Studienbeihilfe ist treffsicher, das hat jüngst eine Evaluierung gezeigt. Aber wir können und müssen noch besser werden. Das ist unser Ziel!"

Integrationsstaatssekretär Sebastian Kurz betont, dass auch im Bildungssystem die Finanzierung verändert werden muss. Als Beispiel nennt Kurz die 4.000 Schulversuche, die derzeit in Österreich laufen. "Davon wird kaum einer übernommen. Trotzdem wird an diesen Schulversuchen festgehalten. Das macht unser Schulsystem sehr teuer." Außerdem weist der Integrationsstaatssekretär auf die Probleme der Schulabbrecher in Österreich hin. "Wir haben in Österreich jährlich 8.000 junge Menschen ohne Hauptschulabschluss. Unsere Betriebe bemängeln, dass sie viele Schulabbrecher nicht anstellen können, da ihnen die Grundvoraussetzungen fehlen. In Wien haben wir das Problem, dass 25 Prozent der Kinder nach der Volksschule nicht sinnerfassend lesen können." Deshalb ist für die ÖVP klar: Wir müssen weg vom späten Reparieren, hin zu einer guten Frühförderung unserer Kinder. Kurz schlägt hier vor, einen Teil der Mittel aus der Arbeitslosenverwaltung für die Frühförderung zu verwenden. "Damit können wir den Kindergarten als Bildungseinrichtung stärken. Denn was in den ersten Jahren nicht vermittelt werden kann, kann nur schwer nachgeholt werden." Zudem plädiert Kurz für ein zweites verpflichtendes Kindergartenjahr für Kinder mit Sprachdefiziten. "Nicht nur Kinder mit Migrationshintergrund haben sprachliche Defizite. Deshalb müssen wir das Vorschulsystem ausbauen, denn es macht wenig Sinn Kinder, die nach dem Kindergarten nicht sattelfest in der deutschen Sprache sind, dann in die Regelschule zu schicken."

"Wir brauchen Mut zu neuen Unterrichtsfächern!", betont Kurz, der hier besonders drei Fächer aufwerten will. Erstens solle die Studien- und Berufsberatung mehr Gewicht bekommen. Zweitens sollen die Politische Bildung und Staatskunde ausgebaut werden. Kurz schlägt hier die Schaffung eines eigenen Fachs ab der fünften Schulstufe vor, denn: "Unsere Jungen dürfen ab 16 wählen. Dabei gelten sie als nicht besonders gut informiert und eher politikverdrossen." Zudem soll so Zuwanderern, die aus anderen politischen Systemen kommen, geholfen werden. Für den Bundesobmann der Jungen ÖVP ist drittens die Schaffung eines Ethikunterrichts als Aufwertung für den Religionsunterricht ein zentrales Anliegen. "Für all jene, die nicht am Religionsunterricht teilnehmen, soll ein Fach geschaffen werden, die die Fragen des Zusammenlebens behandeln. Der Ethikunterricht ist hierfür das beste Mittel."

Abschließend stellt Sebastian Kurz klar: "Für die ÖVP sind Schulen eine Serviceleistung. Deshalb muss hier ein Angebot geschaffen werden, das auf die Bedürfnisse von allen eingeht." Für die ÖVP ist klar: Der Staat darf nicht Bevormunder sein, sondern muss ein breites Angebot bieten, um Wahlfreiheit zu schaffen. Für den 29. September gilt: "Wir sagen klar: Nein zur SPÖ-Eintopfschule, Ja zur Förderung der Individualität unserer Kinder und der Beibehaltung des differenzierten Schulsystems", so der Staatssekretär. In Sachen Hochschulbildung hält Karlheinz Töchterle abschließend fest: "Wer eine weitere Stärkung der Unis, mehr FH-Studienplätze und mehr Qualität im Studium will, muss ÖVP wählen!"

