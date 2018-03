Webster University Vienna lädt zum Open Information Evening

Wien (OTS) - Die Webster University Vienna, Wiens internationale Privatuniversität, lädt zum

Open Information Evening

Donnerstag, 10. Oktober 2013 ab18:00 Uhr

Webster University Vienna, Berchtoldgasse 1, 1220 Wien

Interessierte können sich umfassend über die vielseitigen Studien-Möglichkeiten an der Webster University Vienna in den Bereichen Business & Management, International Relations, Media Communications sowie Psychology informieren und Professoren, aktuelle Studenten und Alumnis zum Austausch treffen:

Professoren aller akademischen Departments stehen für Fragen und Informationen zur Verfügung.

Absolventen der Webster University Vienna berichten über die Möglichkeiten und Chancen nach einem Master-Abschluss

Möglichkeiten und Vereinbarkeit von berufsbegleitenden Studien

Beratung und Möglichkeiten zur Finanzierung eines Master-Studium

Anmeldung zum Besuch eines Schnupperkurses

Weitere Informationen sowie die Möglichkeit zur Anmeldung Open Information Evening an der Webster University Vienna finden Sie unter

http://www.webster.ac.at/admissions/open-information-evening

Über Webster University Vienna

Webster University ist eine amerikanische Universität mit globaler Orientierung. Das Stammhaus wurde 1915 in

St. Louis, Missouri (USA) gegründet. Seit mittlerweile 30 Jahren bietet Webster University Vienna Studenten aller Nationalitäten die Vorzüge einer internationalen Aus- und Weiterbildung in den Bereichen Business & Management, International Relations, Psychology, Media Communications sowie einen Online MBA in Aviation.

Der MBA der Webster University Vienna ist Österreichs einziger MBA-Abschluss mit Doppel-Akkreditierung in Österreich, den USA sowie der ACBSP. http://www.webster.ac.at

Webster University Vienna lädt zum Open Information Evening



Datum: 10.10.2013, um 18:00 Uhr



Ort:

Webster University Vienna

Berchtoldgasse 1, 1220 Wien



Rückfragen & Kontakt:

Alma Prüfert

Webster University Vienna

pruefert @ webster.ac.at