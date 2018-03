"Frisch gekocht" - Andi und Alex eröffnen am 30. September die neue Saison

Ticketinfos zu den Aufzeichnungen unter ticket.ORF.at

Wien (OTS) - Messer gewetzt und Pfannen poliert - das dynamische "Frisch gekocht"-Duo Andi und Alex startet am Montag, dem 30. September 2013, mit neuen Rezepten in den Herbst. Dann stehen wieder wochentags um 14.00 Uhr neue Ausgaben ihrer Kochsendung auf dem Programm von ORF 2. In der neuen Saison setzen die beiden einige neue Schwerpunkte in ihrer Wirtshausküche: So stellt jeden Montag ein Experte oder ein Produzent eine bestimmte Zutat vor, mit der Andi und Alex dann auch ein geschmackvolles Gericht kochen. Dienstag ist der Tag der gesunden Küche und Ernährungswissenschafter Christian Putscher erklärt, worauf es dabei besonders ankommt. Der Mittwoch steht ganz im Zeichen von Regionalität und Saisonalität, hier stellen Andi und Alex ein zur Jahreszeit passendes Produkt in den Mittelpunkt, das auch in beiden Rezepten seinen Niederschlag findet. Donnerstag begrüßen die Spitzenköche - wie schon im Herbst 2012 -Konditorweltmeisterin Eveline Wild zu "Frisch gebacken". Am Freitag stellen Andi und Alex alle zwei Wochen ein Menü zusammen, in das auch die Zutaten der jeweiligen Woche eingebunden werden, abwechselnd dazu holt Richard Zahel einen Wein aus dem Weinkeller des "Frisch gekocht"-Wirthauses.

Die "Frisch gekocht"-Woche vom 30. September bis 4. Oktober

Montag (30. September): Andi bereitet einen Schweinslungenbraten mit Dörrzwetschken und Pastinaken zu, Alex verrät sein Rezept für Reisauflauf mit Zwetschkensalat.

Dienstag (1. Oktober): Andi macht eine Putenrolle mit Currykarotten, und Alex serviert Nudelteig "glutenfrei" mit sautierten Pilzen und Walnusspesto.

Mittwoch (2. Oktober): Andi bereitet überbackenes Grubenkraut zu, Alex kredenzt Grubenkrautroulade mit Speck auf Paprikacreme.

Donnerstag (3. Oktober): Andi und Alex servieren knusprige Champignon-Mozzarella-Tascherln auf Dillsabayon, und Patissière Eveline Wild bereitet eine modern interpretierte Sachertorte zu.

Freitag (4. Oktober): Weinexperte Richard Zahel präsentiert einen Grünen Veltliner Weinviertel DAC 2012. Andi bereitet gekochte Lammschulter mit lauwarmen Bohnen und Polenta und Alex Zanderfilet auf Auberginenragout mit Sellerie zu.

Hobbyköche und Fans haben unter http://tickets.ORF.at Gelegenheit, Tickets für eine Aufzeichnung zu erwerben. Als besonderes Service für hörbehinderte Menschen bietet der ORF auch eine Untertitelung der "Frisch gekocht"-Sendungen via ORF TELETEXT an. Sammler erhalten die Rezepte über die monatliche Beilage der "ORF nachlese", unter http://kundendienst.ORF.at sowie unter http://tv.ORF.at/frischgekocht. Die Sendung ist nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage auf der Video-Plattform ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Video-on-Demand abrufbar.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at