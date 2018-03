Singles weltweit treten über MY Single Band in Kontakt

Sandown, Isle Of Wight, Und Charlottenlund, Dänemark (ots/PRNewswire) - Singles aus 17 Ländern tragen ein MY Single Band am Handgelenk. Tausende beteiligen sich an der Revolution, die sich über die ganze Welt ausbreitet und die Aufmerksamkeit der Medien auf sich zieht. Seit der Einführung von http://www.mysingleworld.com im August wurde die Debatte über MY Single Band, die die Gemüter spaltet, bereits von CNN, Fox, Good Morning America, der BBC, Channel 5 und mindestens 25 Nachrichtendiensten aufgegriffen.

(Photo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20130820/634487-a )

Es spricht nichts dagegen, seinen "Single"-Status im Internet zu veröffentlichen, doch was ist mit dem echten Leben? Die Macher von MY Single Band rufen Singles dazu auf, aktiver zu werden und so mehr Chancen auf ein Date zu haben. Verkauft werden die Armbänder bislang in 17 Ländern, von Brasilien bis Grossbritannien, von Amerika bis Australien.

Positive Kommentare kommen von jenen, die Online-Dating versucht haben und es zu unpersönlich fanden, und von anderen, die den traditionellen Ansatz bevorzugen, es aber schwierig finden, andere Singles zu treffen. Aufgrund des Ansturms an Singles, die von ihren Erfahrungen berichten möchten, startet die Website jetzt die Tagebuch-Funktion "MY Single Diary", die tiefgründige Einblicke das Single-Dasein aus der Sicht der Singles von heute bietet. So werden Höhenflüge, Tiefpunkte, lehrreiche Erfahrungen und Ratschläge veröffentlicht.

Bei dem MY Single Band handelt es sich um ein Silikon-Armband in 7 attraktiven Farben mit der Aufschrift "Fate, Destiny and Future" und mit 3 in Weiss geprägten MY-Logos rund um das Armband. Es wird in 3 Grössen zum attraktiven Preis von 7,50 Euro angeboten. Das MY Single Band ist auf der Homepage des Unternehmens (http://www.mysingleworld.com), über Webshop-Partner und bald auch weitere internationale Partner erhältlich.

DIE MENSCHEN HINTER MY SINGLE BAND

Die britisch-dänische Zusammenarbeit hinter MY Single Band beruht auf der Partnerschaft von Rina Mardahl und Rob Young. Rina kommt aus Dänemark und Rob aus England. Die beiden lernten sich im Juni 2012 kennen, und der Zufall ihrer Begegnung brachte sie auf die Idee, MY Single Band zu gründen. Ein kleiner Teil ihrer Geschichte findet sich auf dem MY Single Band in Form des geprägten "MY"-Logos wieder, das für "Mardahl Young" steht. Die Armbänder und die einzelnen Funktionen wie "MY Single Diary" und das "Face of MY" finden Sie auf:

http://www.mysingleworld.com

Rückfragen & Kontakt:

Rob Young, +44(0)7834-806-710, rob @ mysingleworld.com