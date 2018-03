BZÖ-Grosz bringt Anträge zur Gemeindereform und zum Pflegeregress im NR ein!

BZÖ-Anträge für verpflichtende Volksabstimmungen bei Gemeindezusammenlegungen und Abschaffung des Pflegeregresses sind Nagelprobe für steirische VP/SP-Mandatare

Graz (OTS) - Das steirische BZÖ wird die morgige Sondersitzung des Nationalrates dazu nutzen, die Gemeindestrukturreform und den steirischen Pflegeregress umfassend zu thematisieren. "Die morgige Sondersitzung zur direkten Demokratie in Österreich wird eine Nagelprobe für die steirischen Regierungsabgeordneten. Wer von direkter Demokratie spricht, muss diese auch leben und darf sich davor nicht fürchten", so der steirische BZÖ-Chef Abg. Gerald Grosz bei seiner heutigen Pressekonferenz in Graz.

"Reformen sind wichtig, wenn sie finanziell tatsächlich sinnvoll sind. Auch Gemeindezusammenlegungen sind ein Reformschritt, wenn sie topografisch, wirtschaftlich, sozial und gesellschaftlich einen Fortschritt bedeuten. Es gibt in unserer Steiermark durchaus viele Gemeinden, die für eine Zusammenlegung mit ihren Nachbargemeinden bestens geeignet sind. Es gibt aber auch viele Gemeinden, für die es durch eine Zusammenlegung tatsächlich keine Verbesserung gibt. Reformen dürfen nur mit der Bevölkerung aber niemals gegen die Menschen geschehen! Wir wollen die Bundesregierung mit unserem Antrag zu einer Bestandsgarantie für unsere Gemeinden zwingen. Zusammenlegungen sollen erst nach vorheriger positiver Volksabstimmung bzw. Volksbefragung in der jeweiligen Gemeinden möglich sein", so Grosz.

Ein weiterer Antrag beschäftigt sich mit dem steirischen Pflegeregress. "Die Steiermark ist das einzige Bundesland, welches diesen unsozialen Pflegeregress einhebt. Unser Antrag zielt darauf ab, dass es in Österreich eine bundeseinheitliche Regelung im Pflegebereich ohne diesen unsozialen Pflegeregress gibt. Sozialminister Hundstorfer wird aufgefordert, mittels 15A-Vereinbarungen diese bundeseinheitliche Regelung sicherzustellen", so Grosz.

Beide Anträge werden in laufender Sitzung abgestimmt.

