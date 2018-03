11. ÖAMTC-Symposium "Reifen und Fahrwerk" unter dem Motto "Haftungsfrage"

Was Fahrzeug und Straße verbindet

Wien (OTS) - "Haftungsfrage" - so lautet das Motto des 11. ÖAMTC-Symposiums "Reifen und Fahrwerk", das heute, Dienstag, in der Technischen Universität Wien über die Bühne geht. "Das Motto deutet es schon an - es geht einmal mehr um die Komponenten, die das Fahrzeug auf der Straße halten", erklärt Symposiumsleiter Friedrich Eppel. "In den Vorträgen, die internationale Experten im Rahmen des Symposiums halten, wird nicht nur aufgezeigt, wie komplex diese Thematik ist, sondern auch ein Ausblick auf künftige Herausforderungen gegeben."

Das Symposium "Reifen und Fahrwerk" wird vom ÖAMTC in Zusammenarbeit mit der Semperit Reifen Ges.m.b.H. und dem Institut für Fahrzeugantriebe und Automobiltechnik (IFA) der Technischen Universität Wien veranstaltet. Institutsvorstand Bernhard Geringer und ÖAMTC-Präsident Werner Kraus begrüßen die internationalen Referenten aus Industrie und Forschung.

Reifen und Fahrbahn - eine komplexe Partnerschaft

Zum Einstieg in die Vortragsreihe spricht Norbert Allgäuer-Wiederhold (Pirelli Deutschland GmbH) über das direkte Bindeglied zwischen Fahrbahn und Fahrzeug: die Reifen. In seinem Vortrag befasst sich Allgäuer-Wiederhold neben der Theorie der Gummireibung detailliert mit dem Bremsvorgang. Er geht beispielsweise auf die Auswirkungen ein, die Reifenqualität und richtige Bereifung auf Bremsweg und Bremssicherheit haben. Auch der bei Reifenexperten bekannte Zielkonflikt zwischen Bremsleistung und Rollwiderstand ist Thema dieses Beitrages.

Im Anschluss stellt Thiemo Kessel (Continental Reifen Deutschland GmbH) zunächst grundsätzliche Aspekte des Reifen-Fahrbahn-Kontaktes vor. Dabei geht es nicht nur um Parameter wie die genaue Kontaktfläche zwischen Reifen und Fahrbahn, sondern auch um den Einfluss von Druck, Geschwindigkeit und Temperatur auf die Reibung. Detailliert diskutiert Kessel danach zwei zentrale Reibmechanismen (Hysteresis- und viskose Reibung) deren Koppelung die Reifenindustrie auf Grund ihrer unterschiedlichen physikalischen Prinzipien vor große Herausforderungen stellt. Abschließend stellt er eine neue Testeinrichtung für ABS-Bremsen vor.

Peter Maurer (AIT Austrian Institute of Technology) spricht danach über den Beitrag von Reifen und Fahrbahnbelag zur Minimierung des Bremsweges und spannt damit den Bogen zu den folgenden Referenten, bei deren Vorträgen die Erkennung von Fahrbahnzuständen im Mittelpunkt steht.

Herausforderungen in der Entwicklung von Fahrerassistenzsystemen

Bernd Hartmann (Continental Division Chassis & Safety) thematisiert anschließend Fahrbahnzustand und Fahrerassistenzsysteme. Schwerpunkt ist eine mögliche Integration von digitaler Bildverarbeitung bzw. Systemvernetzung in zukünftige Autos. Hartmann geht auf künftige Möglichkeiten, den Fahrbahnzustand von Fahrerassistenzsystemen vorausschauend erfassen zu lassen, ein. Der Beitrag spannt einen Bogen von ersten Überlegungen, Reibwerte zwischen Fahrbahn und Reifen für die Bremswegverkürzung zu nutzen bis hin zu kooperativen oder gar hochautomatisierten Fahrzeugen der Zukunft.

Auch beim Vortrag von Emilio Tiberio (Bridgestone Europe NV/SA) steht die Klassifizierung von Fahrbahnzuständen im Mittelpunkt. Tiberio stellt die von Bridgestone entwickelte Technologie "CAIS" (Contact Area Information Sensing) vor, die Informationen über die Fahrbahnoberfläche sammelt, auswertet und dem Fahrer zur Verfügung stellt.

Unfallforschung, aktive Sicherheit für Motorräder und Wachstumsmöglichkeiten

Zwei Vorträge beim Symposium beschäftigen sich unter anderem mit dem Thema Unfallforschung - einem Gebiet, auf dem auch der ÖAMTC sehr intensiv tätig ist.

Zunächst spricht Gerd Lindemann (Michelin Reifenwerke AG & Co. KGaA) über den Einfluss der Unfallforschung auf die Reifenentwicklung.

Im Anschluss daran behandelt Michael Meyer (Robert Bosch GmbH) das Thema Motorradsicherheit. Der Vortrag gibt einen Überblick über aktive Sicherheitssysteme bei Motorrädern und geht unter anderem detailliert auf ABS und "Motorcycle Stability Control" ein. Meyer präsentiert Erkenntnisse aus der Unfallforschung in Bezug auf die Relevanz und Wirksamkeit von ABS bei Motorrädern und spricht auch über die aktuelle Marktsituation und Gesetzgebung.

Der abschließende Vortrag von Thomas Körpert (Apollo Vredestein Ges.m.b.H.) behandelt zukünftige Wachstumsmöglichkeiten in der Reifenbranche.

Aviso an die Redaktionen:

Fotos von der Veranstaltung sind ab Mittwoch unter www.oeamtc.at/presse abrufbar. Die Vorträge werden in den nächsten Tagen unter www.oeamtc.at zur Verfügung stehen. Alle Reifentests des ÖAMTC findet man unter www.oeamtc.at/tests.

Rückfragen & Kontakt:

ÖAMTC-Kommunikation

Stefan Tschernutter

Tel.: +43 (0) 1 711 99-1218

kommunikation @ oeamtc.at

http://www.oeamtc.at