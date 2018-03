UNIQA startet Re-IPO: Stärkung der Kapitalbasis und Erhöhung des Streubesitzes

Wien (OTS) - NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG ODER ZUR WEITERGABE IN DIE BZW. INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, NACH BZW. INNERHALB AUSTRALIEN(S), KANADA(S) ODER JAPAN(S).

UNIQA startet Re-IPO: Stärkung der Kapitalbasis und Erhöhung des Streubesitzes Emissionsvolumen von insgesamt rund 750 Millionen Euro angestrebt (davon rund 700 Millionen Euro neue Aktien und rund 50 Millionen Euro Greenshoe Aktien) Streubesitz wird signifikant auf bis zu 36,7 Prozent erhöht Garantierte Zuteilung für Privatanleger in Österreich UNIQA Mitarbeiter in Österreich erhalten bis 7.300 Euro 20 Prozent Vergünstigung auf finalen Bezugs- und Angebotspreis

Die UNIQA Insurance Group AG (UNIQA), eine der führenden Versicherungsgruppen in Österreich sowie Zentral- und Osteuropa (CEE), startet am 24.9.2013 ihren Re-IPO. Im Rahmen des Re-IPO werden bis zu 94.359.616 neue Aktien sowie bis zu 6.666.667 Aktien aus einer Mehrzuteilungsoption (Greenshoe-Aktien) angeboten. Die Preisspanne für die Zuteilung der Aktien im Rahmen eines Bookbuildingverfahrens liegt bei 7,50 Euro bis 8,50 Euro je Aktie. Der Angebotszeitraum läuft voraussichtlich bis 8. Oktober 2013.

UNIQA CEO Andreas Brandstetter: "Wir wollen die beste Versicherung im Herzen Europas werden. Die ersten Etappen dieses Wegs haben wir erfolgreich gemeistert. Nun wollen wir unsere Kapitalbasis für die Zukunft langfristig optimieren. Davon werden letztlich auch unsere Aktionäre profitieren: Wir wollen unser Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit von 2012 bis 2015 um bis zu 350 Millionen Euro verbessern und rund 40 bis 50 Prozent unseres Konzernergebnisses als Dividende ausschütten."

Mit dem Re-IPO strebt UNIQA ein Emissionsvolumen von insgesamt rund 750 Millionen Euro an (davon rund 700 Millionen Euro aus neuen Aktien und rund 50 Millionen Euro aus Greenshoe Aktien). Dadurch kann UNIQA die Kapitalbasis stärken und damit die Umsetzung des Strategieprogramms UNIQA 2.0 fortsetzen und sich strategische Flexibilität für zukünftiges Wachstum sichern.

Der Re-IPO ist ein zentraler Meilenstein im Strategieprogramm von UNIQA und öffnet das Unternehmen gegenüber den Aktienmärkten. Der Streubesitz, der aktuell bei 6,9 Prozent liegt, soll durch die Transaktion voraussichtlich auf bis zu 36,7 Prozent erhöht werden (vorausgesetzt die maximale Anzahl an neuen Aktien wird ausgegeben). Die bestehenden österreichischen Kernaktionäre (Fußnote) von UNIQA haben sich verpflichtet, ihre Bezugsrechte nicht auszuüben, werden aber auch nach dem Re-IPO einen Mehrheitsanteil halten.

UNIQA 2.0: Eine klare, langfristige Strategie

UNIQA hat im Mai 2011 die langfristige Wachstumsstrategie UNIQA 2.0 vorgestellt. UNIQA hat sich dabei zum Ziel gesetzt, die Zahl der Kunden bis 2020 auf 15 Millionen zu erhöhen und das EGT von 2012 bis 2015 um bis zu 350 Millionen Euro zu steigern. UNIQA konzentriert sich dabei auf das Kerngeschäft als Erstversicherer in den Kernmärkten Österreich und Zentral- und Osteuropa (CEE). Das Geschäftsmodell ist auf rentables Wachstum und nachhaltige Wertschöpfung in diesen Märkten ausgerichtet. UNIQA will die Profitabilität von UNIQA Österreich steigern, die Produktivität der Raiffeisen Versicherung Österreich erhöhen sowie das Wachstumspotenzial in CEE nutzen und implementiert einen konsequenten Risk-Return-Ansatz.

Garantierte Zuteilung für Privatanleger

Das Angebot besteht aus einem Bezugsrechtsangebot für neue Aktien aus der Kapitalerhöhung sowie aus einem globalen Angebot für jene Aktien, für die keine Bezugsrechte ausgeübt werden, und einer Mehrzuteilungsoption. Das Globale Angebot umfasst (i) ein Bezugsangebot an bestehende Aktionäre, (ii) ein öffentliches Angebot an private und institutionelle Investoren in Österreich sowie (iii) eine Privatplatzierung an internationale institutionelle Investoren. Die Aktien sind für das gesamte Geschäftsjahr 2013 dividendenberechtigt.

Privatanleger erhalten bis zu einer Zeichnung von 1.250 Stück eine garantierte Zuteilung. Die garantierte Zuteilung für Privatanleger ist auf insgesamt 10.102.628 Aktien aus dem Angebot limitiert. Sollten Privatanleger insgesamt mehr als 10.102.628 Aktien zeichnen, werden die Aktien nach Ermessen der Gesellschaft und der Joint Global Coordinators zugeteilt.

Die UNIQA Aktie ist in Österreich bei allen Raiffeisenbanken sowie bei jeder anderen österreichischen Bank zu beziehen. Weitere Informationen über die Website re-ipo.uniqagroup.com.

UNIQA Mitarbeiterangebot: Vom Mitarbeiter zum Miteigentümer

Im Rahmen des Re-IPOs bietet UNIQA den Mitarbeitern in Österreich an, Aktien zu vergünstigten Konditionen zu erwerben. Bis zu einem Höchstbetrag von 7.300 Euro pro Mitarbeiter erhalten diese einen um 20 Prozent reduzierten Kaufpreis und eine garantierte Zuteilung. UNIQA Mitarbeiter können damit von einer Ermäßigung von bis zu 1.460 Euro gegenüber dem normalen Bezugs- und Angebotspreis profitieren.

Es wird kein Bezugsrechtshandel eingerichtet. Erwarteter Handelsbeginn der neuen Aktien ist voraussichtlich der 11. Oktober 2013.

Die Transaktion wird von Deutsche Bank, Morgan Stanley und Raiffeisen Centrobank als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners begleitet. Barclays, Berenberg und UBS fungieren als Co-Bookrunners.

Fußnote: Die Kernaktionäre der UNIQA Insurance Group AG sind in der Zurechnung der Stimmrechte nach dem Börsegesetz Raiffeisen Zentralbank Österreich AG ("RZB"), Austria Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit Privatstiftung ("Austria") und Collegialität Versicherungsverein Privatstiftung ("Collegialität"). RZB hält aktuell indirekt über BL Syndikat Beteiligungs Gesellschaft m.b.H., RZB Versicherungsbeteiligung GmbH und UQ Beteiligung GmbH 45,28%, Austria direkt und indirekt über Austria Versicherungsverein Beteiligungs-Verwaltungs GmbH 44,10% und Collegialität direkt 3,34% der ausgegebenen Aktien der UNIQA Insurance Group AG.

Rechtliche Hinweise:

Diese Information dient ausschließlich Marketingzwecken in Österreich und stellt weder ein Angebot zum Verkauf oder Kauf noch eine Aufforderung, Beratung und/oder Empfehlung zum Kauf von Aktien der UNIQA Insurance Group AG dar.

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika, Österreich oder sonstigen Staaten dar. Die Aktien (die "Aktien") der UNIQA Insurance Group AG (die "Gesellschaft") dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur nach vorheriger Registrierung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung von dem Registrierungserfordernis nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen Fassung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die Gesellschaft beabsichtigt nicht, ein allfälliges Angebot von Aktien vollständig oder teilweise in den Vereinigten Staaten zu registrieren oder ein öffentliches Aktienangebot in den Vereinigten Staaten durchzuführen.

Das öffentliche Angebot von Aktien der UNIQA Insurance Group AG erfolgt in Österreich ausschließlich durch und auf Basis des gemäß den Bestimmungen des Kapitalmarktgesetzes erstellten und veröffentlichten Wertpapierprospektes (einschließlich etwaiger Nachträge dazu). Eine Anlageentscheidung hinsichtlich der Aktien von UNIQA Insurance Group AG sollte nur auf Grundlage dieses Wertpapierprospekts (einschließlich etwaiger Nachträge dazu) erfolgen. Der Wertpapierprospekt ist durch die Finanzmarktaufsicht gebilligt und wurde auf der Website von UNIQA Insurance Group AG (re-ipo.uniqagroup.com) veröffentlicht.

Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen dürfen nicht außerhalb Österreichs verbreitet werden, insbesondere nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Japan oder Australien, an "U.S. persons" - wie in Regulation S des U.S. Securities Act of 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung definiert - oder an Publikationsmedien mit einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Japan oder Australien. Die Aktien sind nicht und werden nicht nach den Vorschriften des U.S. Securities Act of 1933 registriert oder bei einer Wertpapieraufsichtsbehörde eines Bundesstaates oder einer anderen Rechtsordnung der Vereinigten Staaten registriert werden. Keine US-bundes- oder einzelstaatliche Wertpapier- oder Regulierungsbehörde hat die Aktien zugelassen oder nicht zugelassen oder die Angemessenheit oder Richtigkeit der hierin enthaltenen Informationen beurteilt. Jede gegenteilige Darstellung ist eine Straftat in den Vereinigten Staaten. Es erfolgt kein öffentliches Angebot der Aktien in oder innerhalb der Vereinigten Staaten oder außerhalb der Vereinigten Staaten an "US persons", wie in Regulation S unter dem U.S. Securities Act of 1933 definiert. Die Aktien wurden und werden nicht nach den Wertpapieraufsichtsgesetzen von Kanada, Japan oder Australien zugelassen und dürfen, soweit nicht bestimmte Ausnahmen erfüllt sind, nicht in oder nach Kanada, Japan oder Australien unmittelbar oder mittelbar angeboten oder verkauft werden.

Diese Information enthält Aussagen, die sich auf die zukünftige Entwicklung von UNIQA beziehen. Diese Aussagen stellen Einschätzungen dar, die auf Basis aller UNIQA zum aktuellen Zeitpunkt zur Verfügung stehenden Informationen getroffen wurden. Sollten die zugrunde gelegten Annahmen nicht eintreffen, so können die tatsächlichen Ergebnisse von den zurzeit erwarteten Ergebnissen abweichen. Eine Gewähr kann für diese Angaben daher nicht übernommen werden.

