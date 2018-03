Tage der Intelligenz bei MENSA Österreich

Wien (OTS) - Anfang Oktober veranstaltet Mensa Österreich die Tage der Intelligenz. Um die oft scheuen Hochintelligenten aufzuspüren, führt der Hochintelligenten-Verein bundesweit wissenschaftlich anerkannte Tests durch.

Die Termine sind

Freitag, 27.September, 16:00 und 18:00 Uhr in Linz

Mittwoch, 2. Oktober 19.00 Uhr in Salzburg-Stadt

Samstag, 5. Oktober, 10:00 Uhr in Wien 1

Freitag, 4. Oktober 16:00 Uhr in Villach-Wassach

Samstag, 5. Oktober in Innsbruck

Zu den Tests anmelden können sich Interessierte per formlosem Email an interessenten @ mensa.at. Dann erhalten sie auch Details zum Testort.

In Wien können Interessierte am Samstag, den 28. September, ab 15:00 Uhr im Restaurant Stadtparkbräu, Am Heumarkt 5, 1030 Wien, in Gesprächen mit Mitgliedern von Mensa Österreich mehr über den Verein Mensa, aber auch über verschiedene Aspekte von Hochintelligenz und Hochbegabung zu erfahren. Beim Informationsnachmittag zum Tag der Intelligenz kann beantworten kürzlich beigetretene ebenso wie langjährige MENSA-Mitglieder, auch solche mit Funktionen im Verein, gerne Ihre Fragen.

Der auch sonst mit Euro 44,- unvergleichlich günstige Test ist an den Tagen der Intelligenz um 50% ermäßigt. Bei Erfolg ist damit auch gleich die Mensa-Mitgliedsgebühr bis Ende 2014 beglichen. Ausgewertet werden die Tests von DiplompsychologInnen, die Ergebnisse erfahren nur die Getesteten.

Informationen zu den Angeboten anlässlich des Tages der Intelligenz finden sich im Internet auf

http://www.intelligenceday.org/tag-der-intelligenz/events/austria/.

Rückfragen & Kontakt:

MENSA Österreich

Öffentlichkeitsarbeit

Ing. Peter Kemptner

Faberstraße 28, 5020 Salzburg

Tel. 0699 / 11300802

Email: pr @ mensa.at

http://www.mensa.at