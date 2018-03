Online-Angebote im itelligence AddStore entwickeln sich zum Erfolgsmodell

itelligence auf der it&business in Halle 3, Stand 3B52

Messeneuheit: itelligence AG knackt die 150iger Marke mit it.master data simplyfied

Erst seit dem 5. März 2013 ist er online, der itelligence AddStore, mit aktuellen Software-Add-On-Paketen. Nun meldet der erfolgreiche IT-Komplettdienstleister im SAP-Umfeld zur it&business in Stuttgart die 150. eigenentwickelte Add-On-Lösung für SAP in seinem Shop. Ein Erfolg. In nur sechs Monaten konnte itelligence damit sein Angebot für das branchenbezogene und branchenübergreifende Direkt-Angebot um 50 Prozent steigern.

Alexander Jung, Go-To-Marktet Manager der itelligence AG: "Wir haben mit dem online-Angebot des itelligence AddStores bei unserer Kunden einen Nerv getroffen. Sie finden hier eine umfangreiche Auswahl erstklassiger, immer Top aktueller und praxiserprobter Software-Add-Ons, die sich, unkompliziert und damit kostengünstig, in die SAP-Landschaft einfügen lassen. Durch ein paar Klicks sparen sich Unternehmen wochenlange Auswahlverfahren."

Als 150. Angebot hat itelligence nun it.master data simplified (it.mds) in den itelligence AddStore aufgenommen. Die integrierte, schlanke Lösung unterstützt Unternehmen dabei, kritische Unternehmensstammdaten einfach anzulegen und zu pflegen. it.mds kann dabei eine Reduktion der Stammdateninformationen, die manuell bearbeitet werden müssen, um bis zu 90 Prozent erreichen. Ab dem 24. September ist it.mds schon für 20.000 Euro aus dem itelligence AddStore abzurufen.

Alle Softwarelösungen im itelligence AddStore sind praxiserprobte Ergänzungen zum SAP-Standard. Mit nur wenigen Mausklicks findet der Anwender in der reichhaltigen Auswahl der itelligence-Add-Ons das richtige Paket. Zu jedem Software-Paket steht umfangreiches Info-Material zur Verfügung.

Unter der Adresse http://addstore.itelligence.de ist der komplette itelligence AddStore erreichbar. Die Preisspanne der angebotenen itelligence Software-Lösungen reicht von Kleinstlösungen für 1.500 Euro bis zum umfangreichen Softwarepaket für 50.000 Euro. itelligence baut sein Online-Angebot im Bereich Add-On-Pakete auch zukünftig kontinuierlich aus.

Über itelligence

itelligence ist als einer der international führenden IT-Komplettdienstleister im SAP-Umfeld mit mehr als 3.000 hochqualifizierten Mitarbeitern in 22 Ländern in 5 Regionen (Asien, Amerika, Westeuropa, Deutschland/Österreich/Schweiz und Osteuropa) vertreten. Als SAP Business-Alliance-, SAP Global Hosting Partner, von SAP zertifizierter Anbieter von Cloud Services und Application Management Services sowie Global Value-Added Reseller, SAP zertifizierter Anbieter von Hosting-Services für die SAP HANA Enterprise Cloud und Gold-Level Channel-Partner für SAP Business ByDesign in Österreich, Deutschland und der Schweiz realisiert itelligence für über 5.000 Kunden weltweit komplexe Projekte im SAP-Umfeld. Mit seinem umfassenden Leistungsspektrum - von SAP-Strategie-Beratung, SAP-Lizenzvertrieb über selbstentwickelte SAP-Branchenlösungen sowie Application Management Services bis hin zu Outsourcing & Services - erzielte das Unternehmen in 2012 einen Gesamtumsatz von 407,1 Mio. Euro. itelligence ist "Top Consultant" 2012.

