"Vererben? Schenken? Verkaufen? - Immobilien optimal übertragen.": RE/MAX lädt am 3. Oktober in ganz Österreich zu Informations-Abenden

Amstetten (OTS) - Österreichs größtes Immobilienmakler-Netzwerk, RE/MAX, lädt am 3. Oktober 2013 zum Informationsabend: "Vererben? Schenken? Verkaufen?". Wer eine Immobilie, egal ob Wohnung, Haus oder Grund optimal an seine Nachkommen übertragen oder selbst optimal nutzen oder verwerten möchte, steht vor der Frage: Was will ich mit meiner Immobilie und wie packe ich es an?

Dabei sind viele Faktoren zu berücksichtigen: Um welche Immobilie handelt es sich? Wirft sie Pacht-Erträge oder Mietzins ab, oder nicht? Wird sie zurzeit selbst genutzt, oder nicht? Sind Personen da, die sich dafür in Zukunft interessieren, oder nicht? Ist der Lebensabend auch ohne Immobilien-Verwertung im gewünschten Lebensstandard gesichert, oder nicht? So verschieden die Antworten lauten, so verschieden können mögliche Wege sein: Vererben mit oder ohne Testament, eine Schenkung oder ein Verkauf.

Was es dabei zu bedenken gibt, und welche Möglichkeiten und Rahmenbedingungen das Zivilrecht, insbesondere das Erbrecht bietet, wie sich das aktuelle Steuerrecht und Sozialhilferecht auswirken, sind alles Themen an diesem Abend. Dazu noch die Fragen: Wie wird der Wert einer Immobilie ermittelt? Wie wird ein Verkauf abgewickelt? Und welche Formen von Verkäufen gibt es, in denen ich die Immobilie zwar verkaufe, aber gleichzeitig noch weiter nutzen kann.

Für all diese Fragestellungen werden ein Notar und ein Immobilien-Experte gemeinsam kostenlos und unverbindlich Rede und Antwort stehen.

Schließlich ist oft die Arbeit eines ganzen Lebens in Haus und Grund angelegt. Da sind weiterreichende Überlegungen, wie der Immobilienwert bestmöglich genutzt werden soll, durchaus berechtigt, und der Rat und die Ideen von Experten sicher wertvoll.

Die Teilnahme an diesem Vortagsabend ist natürlich gratis und unverbindlich. Auch für Fragen ist danach ausreichend Zeit. Die Veranstaltungs-Orte und die jeweiligen Beginn-Zeiten für diesen Vortragsabend erfahren Sie auf www.remax.at/vortrag.

"RE/MAX-Informationsabende in einem ungezwungenen Rahmen sind ein fixer Bestandteil in unserem Service-Angebot. Am Donnerstag, den 3. Oktober 2013 laden RE/MAX-Büros in ganz Österreich zu Vorträgen zum Thema "Vererben? Schenken? Verkaufen? - Immobilien optimal übertragen" ein. Immobilien-Besitzer bzw. alle Immobilien-Interessierten können sich so in Ruhe und angenehmer Atmosphäre unter Gleichgesinnten informieren. Im Anschluss stehen die Experten für allfällige weitere Fragen gerne zur Verfügung", erklärt Bernhard Reikersdorfer, MBA, Geschäftsführer RE/MAX Austria.

