Expansion nach Westösterreich: Neuer Blue Tomato Store in der Innsbrucker Innenstadt

Surf-, Snowboard- und Lifestylespezialist Blue Tomato eröffnet ersten Shop in Tirol / Großes Opening in der Anichstraße am kommenden Freitag (27.9.)

Innsbruck/Schladming (OTS/wnd.at) - Der internationale Boardsport-und Lifestylespezialist Blue Tomato (blue-tomato.com) eröffnet seinen ersten Shop in Innsbruck. Ab kommendem Freitag (27.9.) finden Snowboarder, Freeskier, Skater und Surfer in der Anichstraße die heißesten Marken im neuen Store der blauen Tomate. Das Sortiment des Unternehmens mit Stammsitz in Schladming umfasst alles rund um Snowboard, Freeski, Skate und Surf, daneben auch trendige Streetwear, Schuhe und Accessoires. Der 520 Quadratmeter große Shop im Zentrum der Tiroler Landeshauptstadt ist nach Wien, Graz, Schladming und Obertauern bereits der fünfte Standort von Blue Tomato in Österreich >>

>> Pressetext & FOTOS: http://www.pressefach.info/blue-tomato

