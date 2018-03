VORARLBERGER NACHRICHTEN, Kommentar: "Nur ja keine Experimente"

Von Johannes Huber

Wien (OTS) - So wie sie in den letzten Jahren agiert hat, so ist Angela Merkel gestern Abend auch in der Stunde ihres größten Erfolgs aufgetreten: Zurückhaltend, milde lächelnd, insgesamt aber nüchtern. Große Worte, geschweige denn Emotionen, sind eben nicht das Ihre. Trotzdem hat sie die CDU auf einen Stimmenanteil von mehr als 40 Prozent zurückgeführt. Oder vielleicht gerade deshalb? Die Bundestagswahl scheint das zu bestätigen, was der Schriftsteller und Essayist Robert Menasse vor zwei Wochen in einem VN-Interview festgestellt hat: In Krisenzeiten sind Politiker gefragt, die keine Experimente eingehen, sondern Stabilität und Sicherheit verkörpern. Merkel tut das.

Womit eine Gedankenbrücke zur Nationalratswahl am kommenden Sonntag gebaut wäre: Wer in Krisenzeiten von Entfesselung redet, hat laut Menasse schon verloren. Und das ist wohl auch der Grund dafür, dass die ÖVP im Unterschied zu ihrer Schwesterpartei in Deutschland von einem Triumph nicht einmal mehr träumen kann; er ist unerreichbar. Zu groß ist die Verunsicherung, die sie mit ihrem Slogan gestiftet hat. In Österreich versucht Werner Faymann den Merkel schen Stil zu kopieren. Ans Original kommt er damit natürlich nicht heran. Aber für Platz eins könnte es "mit sicherer Hand" allen Umfragen zufolge reichen.

