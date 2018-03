H.P. Martin zur Deutschland-Wahl: "Hurra! Mit AfD-Erfolg wird sich die EU verändern"

Brüssel, (OTS) - Brüssel unter Druck: Vergemeinschaftung der Schulden zu Lasten der EU-Nettozahler schwieriger / EU-Bürokratie-Abbau leichter / Keine weitere Bankenrettung auf Kosten der Steuerzahler / Aufwind für EU-Wahl 2014

Der unabhängige EU-Abgeordnete Hans-Peter Martin erklärt zum absehbaren Ausgang der Bundestagswahl in Deutschland:

"Der Erfolg der "Alternative für Deutschland" (AfD) wird - unabhängig von ihrem Einzug in den Bundestag - in Brüssel und Berlin für wahrnehmbaren Druck sorgen. Die neue deutsche Regierung wird auf EU-Ebene anders verhandeln müssen.

Mit der AfD gibt es jetzt auch im wichtigsten EU-Mitgliedsstaat eine beachtliche EU-kritische Kraft. Die vor allem von Sozialdemokraten betriebene EU-Transferunion zu Lasten der EU-Nettozahler wird zum Glück jetzt schwieriger. Auch ein gemeinsamer Einlagen-Sicherungsfonds, in den auch die Rücklagen deutscher und österreichischer Sparkassen einfließen würden, um marode Banken in Italien oder Spanien zu stützen, dürfte nun vom Tisch sein.

Viele Euro-Probleme wurden in Brüssel bis nach der deutschen Wahl verschleppt: Jetzt wird Irland, Portugal, aber vor allem auch Frankreich mit seinen Rekordschulden und wirtschaftlichen Schwierigkeiten zum Mega-Thema. Doch Banken dürfen nicht weiterhin Staaten und Steuerzahler erpressen können.

Beim Engagement gegen die überbordende EU-Bürokratie wird es Rückenwind geben, ebenso beim Einsatz gegen absurde EU-Beamtenprivilegien. Auch die Subsidiarität wird gestärkt.

Die AfD konnte Wähler aus allen früheren politischen "Lagern" gewinnen, auch von den Nichtwählern. So war es auch stets bei der "Liste Martin".

Meine politischen Positionen weichen insgesamt immer wieder von der AfD ab. Doch: Insgesamt bedeutet der AfD-Erfolg einen erfrischenden Aufwind in Richtung EU-Wahl 2014 für proeuropäische, aber EU-kritische Gruppen."

