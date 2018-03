Spindelegger gratuliert Angela Merkel und deutscher Schwesterpartei

Konservatives Wirtschaften, Absage an Schuldenpolitik und christlich-soziale Werte erleben Aufschwung – Neuer Aufbruch auch für Österreich

Wien, 22. September 2013 (ÖVP-PD) "Herzliche Gratulation an Bundeskanzlerin Angela Merkel und die CDU. Platz eins mit diesen deutlichen Zugewinnen sind ein klares Zeichen: Die Menschen vertrauen Parteien, die konservativ Wirtschaften und christlich-soziale Werte leben. Dieses klare Votum für unsere deutsche Schwesterpartei gibt auch der ÖVP den richtigen Aufwind im Wahlfinale", betont ÖVP-Kanzlerkandidat Michael Spindelegger zu den ersten Hochrechnungen, wonach sich ein deutlicher Wahlsieg der CDU abzeichnet. "Angela Merkel zeigt vor, wie man in einem Land Verantwortung übernimmt und für mehr Wachstum, mehr Arbeitsplätze sorgt. Das klare Bekenntnis der CDU gegen neue Steuern und gegen neue Schulden sind ein Wegweiser, wohin die Reise in Europa führen muss: In einen neuen Aufbruch mit einem straffen Programm für die Zukunft." ****

"Gemeinsam haben wir uns für eine Schuldenbremse, für die Einhaltung des Fiskalpakts und den ESM ausgesprochen. Da darf sich niemand ausruhen", so Spindelegger, der im klaren Wahlergebnis für Deutschland auch ein Warnsignal an die SPÖ und Werner Faymann sieht. "Denn faule Wahlzuckerl und die rückwärtsgerichtete Politik des Stillstands wurden in Deutschland abgestraft. Einer unserer wichtigsten Exportpartner setzt auf kluge Rezepte, die zukunftsfähig sind. Konzepte, die ich auch in Österreich verwirklichen will. Mit der ÖVP als Nummer eins in diesem Land will ich das Zukunftsprojekt angehen und für einen neuen Aufbruch sorgen. Dafür zählt jede einzelne Stimme, das hat uns der Wahlausgang in Deutschland ebenfalls deutlich vor Augen geführt", schließt Michael Spindelegger.

