"Verstörungen - Fest für Thomas Bernhard" mit Ganzlesung des "Kulterer" zu Ende gegangen

Lesungen mit Ben Becker und Birgit Minichmayr

Wien (OTS) - Mit einer Ganzlesung der frühen Erzählung "Der Kulterer" durch Tobias Moretti endete am Sonntag im Schloss Goldegg die zweite Ausgabe der "Verstörungen". Das "Fest für Thomas Bernhard", das 2012 von "Seehof"-Wirt Sepp Schellhorn ins Leben gerufen worden war, hatte Donnerstagabend mit einem Gesprächsabend begonnen, den viele Besucher als "historisches Ereignis" empfanden: Claus Peymann, Burgtheaterdirektor von 1986 bis 1999 und Uraufführungsregisseur vieler Bernhard-Stücke, und Andreas Khol, ÖVP-Politiker und Theaterfreund, tauschten ihre Erinnerungen an die turbulenten Ereignisse rund um die Premiere von "Heldenplatz" vor 25 Jahren sowie ihre - durchaus unterschiedlichen - Einschätzungen des politischen Autors Thomas Bernhard aus. Martin Huber, der Leiter des Bernhard-Archivs, ergänzte diese Erinnerungen am Freitag um einen wissenschaftlichen Blick zurück.

Das Lesungsprogramm bestritten erste Schauspieler des deutschsprachigen Theaters. Vor großem und begeistertem Publikum las Ben Becker den Briefwechsel zwischen Bernhard und Gerhard Fritsch sowie eine Auswahl von Texten (z.B. die "Politische Morgenandacht"), die den genialen Pamphletisten Bernhard in seiner zeitlosen Aktualität zum Leuchten brachten. Jens Harzer brachte den ersten Teil von "Verstörung", Birgit Minichmayr las aus "Alte Meister". Der Kärntner Autor Josef Winkler las aus seinem jüngsten Buch "Mutter und Bleistift".

Die "Verstörungen 2014" werden vom 4. Bis 7. September stattfinden, die Zusammenstellung des Programms liegt bei Albert Ostermayer, das Motto lautet "Der Theatermacher".

