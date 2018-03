Faymann: "Wir sind die Lokomotive für ein faires, starkes und menschenwürdiges Österreich"

Nobelpreisträger Eric Kandel: "Es geht um die Zukunft für Österreich und Europa"

Wien (OTS/SK) - Die vor fünf Wochen ins Leben gerufene "Initiative für Bundeskanzler Werner Faymann" beging heute, Sonntag, ihre Schlussveranstaltung. "Mit mittlerweile 17.000 Facebook-Fans und etwa 600 Persönlichkeiten, die sich für die Wiederwahl von Kanzler Faymann einsetzen, ist die Initiative ein voller Erfolg", unterstrich Organisator Matthias Euler-Rolle. Neben Bundeskanzler Werner Faymann selbst und den beiden SPÖ-Bundesgeschäftsführern Laura Rudas und Norbert Darabos waren u.a. der renommierte Hirnforscher und Nobelpreisträger Eric Kandel, Physiker Werner Gruber, Schauspieler Felix Dvorak, die Kabarettistin Dolores Schmidinger, die Schauspieler Frank Hoffmann, Adi Hirschal und Harald Krassnitzer sowie der Sänger Eric Papilaya anwesend. ****

Werner Faymann bedankte sich zu Beginn seines Auftritts ausdrücklich bei seinen Unterstützern und mahnt: "Wenn Schwarz, Blau und Stronach die Mehrheit haben, würden sie diese einsetzen. Wir stehen auf der Seite der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, auf Seite der Armutsbekämpfung, weil wir Reichtum nicht so definieren, dass es dem obersten Prozent gut geht, sondern weil es der Bevölkerung gut gehen muss." Österreich sei gut durch die Krise gekommen und ein vorbildliches Land mit der geringsten Arbeitslosigkeit. "Aber wir haben noch immer eine Menge zu tun, wenn es um soziale Gerechtigkeit geht: Wichtige Themen wie Kinderbetreuung, Ganztagsschulen, Gesundheitswesen und Pflege müssen ganz oben auf der Agenda stehen", sagte Faymann. Als Wahlziel nannte der Bundeskanzler: "Wir müssen so stark sein, dass wir die Lokomotive sind für ein menschenwürdiges, faires und starkes Österreich."

Bundesgeschäftsführer Norbert Darabos warnte ebenfalls vor Schwarz-Blau, einer Zeit, "die von Rekordarbeitslosigkeit und enormen Steuern gekennzeichnet war und den Mittelstand und die Pensionisten geschröpft hat". Deshalb sei es so wichtig, am 29. September die Stimme für die Sozialdemokratie abzugeben, so Darabos. Nobelpreisträger Eric Kandel betonte, "Bundeskanzler Faymann ist einer der besten Leute für dieses Amt". Die Wahl sei sehr wichtig für Österreich und Europa, so Kandel, der aus New York angereist war. Der Nobelpreisträger erinnerte an die Aussage von Jörg Haider zur "ordentlichen Beschäftigungspolitik im Dritten Reich": "Nur Kanzler Faymann garantiert, dass die Freiheitlichen nicht in die Regierung kommen." Man dürfe Rassismus in keiner Art und Weise unterstützen, so Kandel.

Der Physiker Werner Gruber betrachtete das Ganze aus einem physikalischen Blickwinkel und spielt dabei auf die Politik an: "Im Universum gibt es alles verschlingende Schwarze Löcher, Braune Zwerge mit einem eisigen Kern, Steppenwölfe, die von weit her kurz in ein Sonnensystem kommen und sich dann wieder zurückziehen. Aber zum Glück auch die Roten Riesen, welche fein rötlich leuchten und den Horizont erhellen."

Kabarettistin Dolores Schmidinger erinnerte sich zurück an die Demonstrationen gegen Schwarz-Blau, unter dem Motto "keinen Schlüssel für Schüssel", vor dem Bundeskanzleramt: "So etwas wie Schwarz-Blau habe ich damals nicht für möglich gehalten, so etwas darf nie wieder passieren!"

Felix Dvorak sieht Werner Faymann als "einen Mann, der das Land in Tradition von Kreisky, Sinowatz und Vranitzky führt, und dies auch in Zukunft tun wird, er hat sein Führungspotential bewiesen".

Frank Hoffmann appelliert an die Menschenkenntnis der Bevölkerung:

"Man braucht sich die potenziellen Kanzler nur ansehen, und man weiß sofort, wem das Wohl des Landes am Herzen liegt."

Dem Sänger Eric Papilaya habe selbst in seiner Jugend rassistische Erfahrungen aufgrund seiner Hautfarbe gemacht und warnt vor Schwarz-Blau: "Österreich muss ein anti-rassistisches Signal an Europa senden, und deshalb unterstütze ich Werner Faymann!"

Harald Krassnitzer: "Für mich war Schwarz-Blau furchtbar. Ich finde es toll, dass Werner Faymann Politik zu gestalten versteht, über die Zukunft und Nachhaltigkeit redet, dass er wieder Lösungen anbietet und nicht wie Schwarz-Blau Scheinreformen zum Vorteil kleiner Gruppen vorgaukelt." (Schluss) dm/up

