Steindl: ÖVP-Standortpolitik sichert Österreichs Zukunft

Konzept für "ÖIAG Neu" trägt zu besserer wirtschaftlicher Entwicklung bei – Moderner Wirtschaftsstandort nachhaltig sichergestellt – ÖVP hat die besseren Konzepte für Österreich

Wien, 22. September 2013 (ÖVP-PK) "Die moderne Standortpolitik der ÖVP macht Österreich zukunftsfit. Um unseren Wirtschaftsstandort zu stärken und attraktiv zu halten, ist die Aufwertung der ÖIAG zu einer Standortholding genau die richtige Formel", betont der Vorsitzende des parlamentarischen Wirtschaftsausschusses, ÖVP-Abgeordneter Konrad Steindl zum Vorstoß von ÖVP-Kanzlerkandidat Michael Spindelegger und Finanzministerin Maria Fekter. Das Konzept sieht vor, dass das Management von marktnahen Beteiligungen des Bundes von der "ÖIAG Neu" übernommen werden soll. "Der internationale Vergleich zeigt, dass unabhängig professionell geführte Staatsbeteiligungen sich wirtschaftlich besser entwickeln, als dezentral verwaltete Unternehmen. Mit diesem Schritt zu einem zeitgemäßen Beteiligungsmanagement wird ein moderner Wirtschaftsstandort Österreich nachhaltig sichergestellt. Hier zeigt sich wieder: Während die SPÖ in der Vergangenheit den Heilsbringer sieht, öffnen Michael Spindelegger und die ÖVP Österreich moderne Wege und haben die richtigen Konzepte für Österreichs Wirtschaft", hält Steindl fest. ****

Einen neuen Aufbruch soll auch die Wiederbelebung des Risikokapitalmarkts bringen: "Die ÖIAG wird einen mit 100 Millionen Euro dotierten Wachstumsfonds verwalten, der bedarfsorientiert und gezielt in österreichische KMU investiert. Aus Beteiligungen des Bundes stammende Dividenden fließen so wieder in die Wirtschaft zurück und beleben den Standort und schaffen Arbeitsplätze", unterstreicht der ÖVP-Abgeordnete. Das mittelfristige Ziel soll es sein, dass jeder zweite Dividenden-Euro aus Staatsbeteiligungen auf diese Weise wieder der Wirtschaft und somit dem Standort zu Gute kommt. "Es muss Schluss sein mit dem Stillstand in Österreich. Während Faymann mit Themenleere glänzt, gibt Michael Spindelegger die Richtung vor. Wir brauchen eine schlagkräftige Struktur in der Verwaltung von Bundesbeteiligungen. Es kann nicht sein, dass sieben Ministerien hier eingebunden sind", stellt Konrad Steindl klar.

"Die ÖVP steht für eine effiziente und professionelle Verwaltung, die den Standort stärkt und verantwortungsvoll mit dem Geld der Steuerzahler umgeht. Mit der ÖVP an der Spitze profitieren alle Österreicher", so Steindl abschließend.

