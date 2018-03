FPÖ-Strache: SPÖ und ÖVP zu feig für TV-Konfrontation mit der Opposition

Rot-schwarze Demokratieverweigerer flüchten vor Elefantenrunde

Wien (OTS) - "Ein demokratiepolitischer Skandal der Sonderklasse", so bezeichnete heue FPÖ-Bundesparteiobmann HC Strache die Weigerung von Bundeskanzler Faymann und Vizekanzler Spindelegger den Oppositionsparteien am Donnerstag in ORF 2 Rede und Antwort zu stehen. Nach der Verweigerung der Regierungsparteien, sich heute am Abend bei ATV der Opposition zu stellen, sei das der nächste peinliche Akt der Diskussions- und Demokratieflucht. Faymann und Spindelegger hätten offenbar nicht nur diese Flucht vor kritischen Fragen abgepackelt sondern auch eine Neuauflage der Verlierer-Koalition um jeden Preis.

"Wir werden diese Demokratieverweigerung von SPÖ und ÖVP auch vor dem Hintergrund der für Donnerstag geplanten Elefantenrunde des ORF genauso wenig einfach hinnehmen wie das die Wählerinnen und Wähler tun werden", zeigt sich Strache über so viel Feigheit erschüttert. Wie wolle jemand, der sich nicht einmal einer Fernsehdiskussion stellt, ein Land regieren?

"Anstatt über die wichtigen Probleme in diesem Land zu sprechen und sich den Argumenten der Opposition zu stellen rennen sie davon! Ich rechne damit, dass ihnen aufgrund dieses Verhaltens noch mehr Wählerinnen und Wähler davon laufen werden, als sich das jetzt schon ankündigt", so der FPÖ-Bundesparteiobmann.

Ich fordere den Bundeskanzler und den Vizekanzler auf, sich den Fernsehdiskussionen mit den Oppositionsparteien zu stellen und damit ihrer demokratiepolitischen Verpflichtung nachzukommen", so Strache abschließend.

