Am Freitag startet die Game City 2013

Können PS4 und Xbox One den 2012er Rekord von 63.000 BesucherInnen knacken?

Wien (OTS) - PS4 und Xbox One sind nur einige Highlights der 7. Game City im Wiener Rathaus. Vom 27. bis 29. September sind wieder alle Videospieleinteressierten bei freiem Eintritt eingeladen Neuerscheinungen zu testen, sich über Gefahren und Chancen der Videospielkultur zu informieren, an Diskussionen teilzunehmen und einfach Spaß zu haben. Egal welches Alter - ob Kinder, Jugendliche oder Eltern - die Game City bietet für alle BesucherInnen das richtige Programm. Für die Jüngsten gibt es eine Kinderzone von wienXtra. Eltern können sich bei der BuPP (Bundesprüfstelle zur Positivprädikatisierung von Computer- und Konsolenspielen) über besonders geeignete Spiele für ihre Kinder informieren. Bei der F.R.O.G. Fachtagung (Future and Reality of Gaming) diskutieren internationale ExpertInnen verschiedenste Aspekte der Videospielkultur. Alle Gamer finden ihr Glück in den diversen Gamingrooms von Microsoft (incl. Xbox One), Sony (incl. PS4), Nintendo, Ubisoft, Electronic Arts ua. In der Volkshalle des Rathauses finden wieder die WCG (World Cyber Games), also die "Gaming-Olympiade" und das Finale der Konsolen Staatsmeisterschaften des eSport Verbandes Österreich statt.

"Jedes Jahr kommen mehr Menschen aller Altersgruppen zur Game City. Es ist schön dass das Rathaus auch heuer wieder zum Ort der Begegnung und Diskussion wird, und mit der Game City ein Angebot geschaffen wurde das derart gut angenommen wird. 2012 waren auch viele Schulklassen hier, um sich mit dem Thema Videospiele auseinanderzusetzen und Spaß zu haben", so Stadtrat Christian Oxonitsch.

Schulklassen haben natürlich auch bei der Game City 2013 die Möglichkeit ins Rathaus zu kommen und zwar am Freitag, 27.09. Ab 9 Uhr. In diesem Rahmen findet dann auch die eSport Schulmeisterschaft statt.

Im Vorjahr verzeichnete die Game City den Rekord von 63.000 BesucherInnen. Auf europaweit einzigartige Weise verbindet die GAME CITY die Ausstellung und das Ausprobieren aktueller Spieletitel mit der Diskussion und Beratung rund um den Umgang mit Computerspielen und Medienkompetenz, es gibt eine eigene wienXtra-Kinderzone für Familien und die Fachtagung F.R.O.G. (Future and Reality of Gaming) mit internationalen ExpertInnen.

GAME CITY 2013

27. bis 29. September im Wiener Rathaus

Öffnungszeiten:

Freitag: 9 Uhr bis 19 Uhr

Samstag: 10 Uhr bis 19 Uhr

Sonntag: 10 Uhr bis 19 Uhr

Wo: Rathaus Wien, Lichtenfelsgasse 2, 1010 Wien

Eintritt frei!

Rückfragen & Kontakt:

Marlies Frey

SANDBURG PR kreativhaus

Telefon: 01 29 130-603

Mobil: 0660 4444 667

E-Mail: Marlies.Frey @ Sandburg-pr.at



Paul Pitzer

wienXtra

Telefon: 01 4000-84363

E-Mail: Paul.Pitzer @ wienxtra.at



Florian Weis

Mediensprecher StR. Christian Oxonitsch

Telefon: 01 4000-81440

E-Mail: florian.weis @ wien.gv.at

www.oxonitsch.at