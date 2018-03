Papst ruft auf Sardinien zum Kampf gegen Arbeitslosigkeit auf

Wirtschaft ohne Ethik macht Welt zum Götzenanbeter eines "Geld-Gottes"

Rom, 22.09.13 (KAP) Papst Franziskus hat zum entschiedenen Kampf gegen die Arbeitslosigkeit aufgerufen. "Wo die Arbeit fehlt, fehlt auch die Würde", sagte er am Sonntag zum Auftakt seines Besuchs in Sardinien in Cagliari. Zugleich hob er hervor, Arbeitslosigkeit sei nicht nur das Problem Italiens und einiger anderer europäischer Staaten, sondern die Folge einer rein am Profit orientierten Wirtschaft.

Im Zentrum des gegenwärtigen "ökonomischen Systems ohne Ethik" stehe "ein Götze, und die Welt wird zum Götzenanbeter dieses Geld-Gottes", sagte Franziskus. In diesem System würden junge und alte Menschen an den Rand gedrängt und "entsorgt". Zu dieser "Ausschluss-Gesellschaft" gelte es, Nein zu sagen. "Wir wollen ein gerechtes System, ein System, das alle weiterbringt", so der Papst. Der Mensch und die Familie müssten wieder in den Mittelpunkt der Wirtschaftsordnung gestellt werden. Dies erfordere Solidarität und Intelligenz.

Franziskus sprach im Zentrum von Cagliari vor Arbeitern, Arbeitslosen und Unternehmern. Zuvor war er am Flughafen der sardischen Hauptstadt von Erzbischof Arrigo Miglio und Italiens Justizministerin Anna Maria Cancellieri empfangen worden. In Sardinien liegt die Arbeitslosenquote mit fast 19 Prozent deutlich über dem italienischen Durchschnitt.

Franziskus verwies in seiner Ansprache auch auf seine eigene Familie. Als Kind eines Vaters, der sich in jungen Jahren "voll von Illusionen" von Italien nach Argentinien aufgemacht und unter der "schrecklichen Krise" der 1930er Jahre gelitten habe, sei er mit solchen Situationen vertraut. Der Vater des heutigen Papstes, Mario Bergoglio, war mit seinen Eltern 1929 aus der norditalienischen Region Piemont nach Argentinien eingewandert.

