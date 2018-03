Finanzierung für Infrastruktur der Bundesschulen sicherstellen

Landeshauptleute von Vorarlberg, Tirol und Salzburg richteten gemeinsames Schreiben an Bundesministerin Schmied

Salzburg (OTS) - In den Ländern Salzburg, Tirol und Vorarlberg herrscht große Sorge an den Bundesschulen, dass grundlegende Aufgaben nicht mehr im erforderlichen Ausmaß abgedeckt werden können. Aus diesem Grund haben der Landeshauptmann von Vorarlberg, Mag. Markus Wallner, der Landeshauptmann von Tirol, Günther Platter und der Landeshauptmann von Salzburg Dr. Wilfried Haslauer am Freitag, 20. September, einen gemeinsamen Brief an Dr. Claudia Schmied, Bundesministerin für Unterricht, Kunst und Kultur gerichtet.

Die Landeshauptleute ersuchen die Bundesministerin dringend, die notwendige Finanzierung der Infrastruktur und der Veranstaltungen unserer Bundesschulen durch eine ausreichende Dotierung der Sachaufwandsmittel sicherzustellen.

In dem Brief heißt es: Aus allen Bundesschulen wird berichtet, dass die Kostensteigerungen im Sachaufwand dieser Schulen entweder nicht ausreichend abgedeckt werden, oder vor dem Hintergrund steigender Sachkosten, wie etwa für Reinigung, Instandhaltung und Sicherheit, sogar Kürzungen vorgenommen wurden.

Schuldirektor/innen aus unseren Bundesländern haben bereits eindringlich darauf hingewiesen, dass durch diese Maßnahmen des Bildungsministeriums Fortbildungen und Schulveranstaltungen stark eingeschränkt werden müssten, oder gar nicht mehr genehmigt werden könnten. Dies wäre nicht nur ein bildungspolitischer Rückschritt, wenn etwa die Beschaffung von Lehrmitteln eingeschränkt würde, es wäre auch eine nicht nachvollziehbare Bestrafung der Schüler/innen, wenn die Durchführung von sportlichen und gemeinschaftsbildenden Veranstaltungen in Frage gestellt wird.

Zudem sei es für die Landeshauptleute von Tourismusländern, die sich intensiv um die Unterstützung der Schulen - etwa bei der Durchführung von Wintersportwochen (betrifft vor allem Salzburg und Tirol) - bemühen, nicht nachvollziehbar, wenn das Bildungsministerium hier eine kontraproduktive Position einnehme, die weder im Interesse der Pädagoginnen und Pädagogen, noch der Eltern und Schüler/innen sein könne.

