Nationalratswahl 2013 in Wien: Jetzt noch Wahlkarten anfordern!

Beantragung nur mehr wenige Tage möglich - Rücksendung nur bis zum Wahltag

Wien (OTS) - Wahlkarten können noch bis zum nächsten Mittwoch, dem 25. September 2013, schriftlich oder bis Freitag, dem 27. September 2013, 12.00 Uhr, persönlich im zuständigen Wahlreferat des Magistratischen Bezirksamtes beantragt werden. Mit der Wahlkarte ist es dann möglich, per Brief zu wählen oder in einem beliebigen Wahlkarten-Wahllokal in ganz Österreich an der Nationalratswahl 2013 teilzunehmen. Briefstimmkarten müssen am Wahltag bis spätestens 17.00 Uhr bei der zuständigen Bezirkswahlbehörde eingelangt sein und sollten daher nach Erhalt so rasch wie möglich zurückgesendet werden.

Erfolgsgeschichte Online-Wahlkartenantrag

Eine einfache Möglichkeit, die Wahlkarte zu beantragen, bietet die Stadt Wien mit dem Online-Wahlkartenantrag unter www.wahlen.wien.at an. Dieses Service wurde bereits über 60.000 Mal von den WienerInnen in Anspruch genommen - öfter als bei allen anderen Wahlen.

Fakten zur Briefwahl, zur Beantragung von Wahlkarten oder zu den Standorten der Wahllokale sowie alle weiteren Informationen zur Nationalratswahl 2013 in Wien sind online unter www.wahlen.wien.at abrufbar. Darüber hinaus steht das Wiener Stadtinformationszentrum unter der Telefonnummer 01/525 50 gerne zur Verfügung. (Schluss) bea

