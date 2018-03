Sima/Pfeffer: Hernals einer der sieben Biosphärenpark Wienerwald-Bezirke

Neue Info-Tafel für Besucherinnen und Besucher in Neuwaldegg.

Wien (OTS) - Rund drei Viertel der gesamten Fläche des Bezirks Hernals ist Teil des Biosphärenparks Wienerwald. Eine neue Info-Tafel bei der Endstation der Straßenbahnlinie 43 in Neuwaldegg will die Besucherinnen und Besucher nun darauf hinweisen. Die Tafel ist im Wartehäuschen der Linie 43 angebracht. Viele Wanderinnen und Wander starten von hier aus in den angrenzenden Schwarzenbergpark, der ebenfalls Teil des Biosphärenparks ist.

"Seit der Anerkennung des Wienerwalds als Biosphärenpark haben wir gemeinsam mit den Partnerorganisationen und den Menschen in der Region vieles im Sinne der UNESCO-Vorgaben umgesetzt und erreicht. Damit sichern wir wertvollen Lebens- und Erholungsraum. So wird auch der Schwarzenbergpark vom Forstamt umsichtig und sanft gepflegt, was seltenen Tier- und Pflanzenarten zu Gute kommt", so Wiener Umweltstadträtin Ulli Sima.

Ilse Pfeffer, Bezirksvorsteherin von Wien-Hernals: "Der Schwarzenbergpark und der Wienerwald sind für die Hernalserinnen und Hernalser wichtige und gern genutzte Naherholungsgebiete. Durch den neuen Service der Info-Tafeln können sich alle Erholungsuchenden und Wanderer nun über den Biosphärenpark informieren und auch neue Wege entdecken, die von der Endstation der Linie 43 von Neuwaldegg aus gut erreichbar sind."

Hermine Hackl, Leiterin des Biosphärenpark Wienerwald:

"Wien-Hernals ist einer von sieben Wiener Gemeindebezirken im Biosphärenpark Wienerwald und damit ein wichtiger Teil der UNESCO-Modellregion für Nachhaltigkeit. Es freut uns sehr, gemeinsam mit der Bezirksvorstehung Hernals einen so prominenten Ort für die neue Infotafel gefunden zu haben, und damit noch mehr Menschen über diese lebenswerte Region informieren zu können."

Ausgangspunkt für erholsame Wanderungen

Das Erholungsgebiet Schwarzenbergpark ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut erreichbar, nämlich mit der Linie 43 bis Neuwaldegg (Endstation). Auch der Stadtwanderweg 3 - Hameau startet bei der Endstation 43. Mit einer Länge von 10,5 km und einer Gehzeit von ca. 3-4 Stunden verläuft er durch Neuwaldegg, hinauf aufs Hameau auf 464 Meter Höhe, weiter auf den Dreimarkstein und über den Michaeler Wald zurück in die Schwarzenbergallee und zur Endstation der Straßenbahnlinie 43.

Infos:

www.wien.gv.at/umwelt/wald/freizeit/wandern/wege/wanderweg3.html

Der Schwarzenbergpark im 17. Bezirk erstreckt sich entlang der Neuwaldegger Straße, zwischen der Höhenstraße und dem Holländerdörfl/Hameau bis zur Landesgrenze. Die Fläche misst rund 80 Hektar und geht direkt in den Wienerwald über. Ursprünglich war das Areal im Besitz des Grafen und österreichischen Feldherrn Lacy. Er legte den Park und das Hameau an. 1957 kam der Park in den Besitz der Stadt Wien und wird seither vom Forstamt und Landwirtschaftsbetrieb der Stadt Wien (MA 49) betreut.

Artenvielfalt im Schwarzenbergpark

Der Schwarzenbergpark wird vom Forstamt umsichtig und nachhaltig gepflegt. Das bedeutet, dass alte Bäume im Park stehen bleiben und Totholz als wichtiger Lebensraum im Wald verbleibt. Zahlreiche sehr seltene und hochspezialisierte Tiere wie z. B. der Hirschkäfer, der Eichenbock oder auch verschiedene Fledermausarten leben im Totholz. Auch selten gewordene Pilzarten wie der Eichenzungenporling haben im Totholz ihr Zuhause. Besonderheiten im Schwarzenbergpark sind auch die Waldbäche und Tümpel, die als Lebensraum für den Feuersalamander und Springfrosch dienen.

Der Biosphärenpark Wienerwald

Der Wienerwald wurde 2005 mit dem UNESCO-Prädikat Biosphärenpark ausgezeichnet und ist damit einer von 621 Biosphärenparken in 117 Staaten und europaweit der einzige am Rande einer Millionenstadt. Er umfasst eine Fläche von 105.000 Hektar und erstreckt sich über 51 Niederösterreichische Gemeinden und sieben Wiener Gemeindebezirke. Rund 750.000 Menschen sind in dieser Lebensregion zu Hause. Die durchgeführten Projekte sollen möglichst alle Aspekte der Nachhaltigkeit beinhalten, also Ökologie, Ökonomie und Soziales berücksichtigen.

rk-Fotoservice: www.wien.gv.at/pressebilder

Rückfragen & Kontakt:

Mathilde Urban

Mediensprecherin StRin Ulli Sima

Telefon: 01 4000-81359

Mobil: 0676 8118 81359

E-Mail: mathilde.urban @ wien.gv.at

www.ullisima.at



Alexandra Herczeg

Biosphärenpark Wienerwald Management GmbH.

Telefon: 02233 54 187-12

E-Mail: ah @ bpww.at

www.bpww.at