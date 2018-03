ORF-III-Dokumontag über Marionettenspieler der Macht und einer neuen Folge "Artist in Residence"

Am 23. September im Kultur- und Informations-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Um 20.15 Uhr analysiert die Dokumentation "Charisma in der Politik" die nonverbale Kommunikation unter Politikerinnen und Politikern und behandelt die unterschiedlichen Elemente, aus denen sich Charisma zusammensetzt. Anschließend präsentiert ORF III die zweiteilige Dokumentation "Spindoktoren - Die Marionettenspieler der Macht". Spindoktoren sind Berater für Image und Öffentlichkeitsarbeit und nehmen besonders im politischen Bereich eine wichtige Rolle ein. Der erste Teil der Doku um 21.10 Uhr beleuchtet die Entwicklung der Spindoktoren in der amerikanischen und europäischen Geschichte. Edward Bernay gilt bis heute als der erste bekannte Spindoktor der Welt und entwickelte das, was heute als Public Relations bekannt ist. Teil zwei des Doku-Films um 22.10 Uhr erklärt die große Bedeutung von Öffentlichkeitsarbeit und deren Wandel: Anstatt Fragen von Journalisten zu beantworten, geht es jetzt darum, Themen vorzugeben.

Anschließend präsentiert ORF III eine neue Ausgabe der jungen künstlerischen Programmleiste "Artists in Residence", in deren Rahmen einmal im Monat Fernsehkunst zeitgenössischer Künstlerinnen und Künstler zur Ausstrahlung gebracht wird. Um 23.05 Uhr präsentiert das iranisch-österreichische Künstlerduo Betsabeh Aghamiri und Gerald Grestenberger "polis, step 7: Die ganze Wahrheit". Ausgewählte persönliche Fragen werden dabei mit aktuellen relevanten weltpolitischen und allgemeinpolitischen Fragen behandelt, gemeinsam mit dem Enfant terrible Hermes Phettberg, dem Schamanen Paul Baumann, der schwingungshellen Energetikerin Brigitte Schmuck und einem Überraschungsmedium.

