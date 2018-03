SK-Dokumentation: ÖVP-Schwesterparteien CDU/CSU fahren in vielen Fragen einen zur ÖVP diametral unterschiedlichen Kurs

Mietpreisbremse, Kinderbetreuung, Ganztagsschulen, Rechtsanspruch auf Vollzeitarbeit, Mindestlohn, Erbschafssteuer - überall haben CDU/CSU ÖVP-ferne Positionen

Wien (OTS/SK) - Der SPÖ-Pressedienst stellt eine Dokumentation von Maßnahmen und Vorhaben zur Verfügung, die zeigen, dass die CDU/CSU in Deutschland in vielen Fragen einen völlig unterschiedlichen Kurs zur rückschrittlichen Spindelegger-ÖVP fährt. ****

+ Mietpreisbremse: Die CDU will Mitpreisbremse, während die ÖVP eine solche Maßnahme vehement ablehnt.

"Ja, es war eine SPD-Idee, von CDU-Bürgermeistern übernommen, anschließend von CDU und CSU. Jetzt müssen wir es bloß noch umsetzen. ..." (Angela Merkel: 10.6.2013)

"Damit Wohnraum in Städten mit angespannten Wohnungsmärkten bezahlbar bleibt, werden wir den Ländern zudem die Möglichkeit einräumen in Gebieten mit angespannten Wohnungsmärkten bei Wiedervermietung von Bestandswohnungen Mieterhöhungen auf zehn Prozent oberhalb der ortsüblichen Vergleichsmiete zu beschränken." (CDU/CSU-Regierungsprogramm 2013-2017)

Als "Steinzeitkommunismus in Reinkultur" bezeichnet ÖVP-Generalsekretär Hannes Rauch den jüngsten Vorstoß (...) nach einer gesetzlich verordneten Mietpreisbegrenzung.(Hannes Rauch, OTS, 12.11.2012)

+ Kinderbetreuung: Während die CDU einen Ausbau der Kinderbetreuung anstrebt, bezeichnet die Spindelegger-ÖVP dies als "DDR"-Methode.

"Auch am Ausbau der Kinderbetreuung wollen wir gemeinsam mit Ländern, Städten und Gemeinden weiterarbeiten. Dazu gehört beispielsweise auch, 24-Stunden-Kitas und andere flexible Betreuungsangebote einzurichten."(CDU/CSU-Regierungsprogramm 2013-2017)

"Wo das Aufsplitten der Familie und das Kinder-Abnehmen des Staates hinführen, haben wir in Staaten wie der DDR gesehen." (Michael Spindelegger: 25.06.2012; Gastkommentar in der "Kronen Zeitung")

+ Ausbau der Ganztagsschule: Während die CDU-Schwesterpartei CSU einen flächendeckenden Ausbau der Ganztagsschule umsetzen möchte, bezeichnet die Spindelegger-ÖVP solches als "Kommunismus in Reinkultur".

"Ganztagsgarantie: Wir werden die Ganztagsangebote in allen Schularten und bayernweit umfassend und bedarfsgerecht ausbauen. Wir sagen zu, dass jeder Antrag auf Einrichtung eines Ganztagsangebots genehmigt wird. Bis 2018 soll jeder Schüler bis 14 Jahre ein Ganztagsangebot wahrnehmen können." (CSU-Regierungsprogramm 2013-2018)

"Nach aktuellen Zahlen wird zum Schuljahr 2013/2014 an voraussichtlich rund 83 Prozent der allgemeinbildenden Schulen der Primarstufe und Sekundarstufe I ein schulisches Ganztagsangebot eingerichtet." (Kultusminister Ludwig Spaenle, 4.8.2013)

"Das ist Zwangsbeglückung und Kommunismus in Reinkultur". (ÖVP-Bildungssprecherin Christine Marek; "SN", 29.8.2013)

"Ich weiß schon, das wollen manche. Aber das will ich nicht. Ich will nicht, dass wir in Österreich ein Ostblockland werden mit Reisefreiheit." (Michael Spindelegger; Puls4, 15.09.2013)

+ Mindestlohn: Angela Merkel spricht sich klar für einen Mindestlohn aus. Die Spindelegger-ÖVP hingegen phantasiert von einer Arbeitsplatz-Vernichtung.

Merkel sprach sich für einen Mindestlohn "überall" aus. Dieser sollte von Gewerkschaften und Arbeitgebern und nicht von der Politik festgelegt werden. "Wo die das nicht freiwillig tun, werden wir sie dazu zwingen, per Gesetz." (Angela Merkel; "Die Welt", 19.9.2013)

"1.500 Euro Mindestlohn und die Bestrafung von Überstunden führen de facto zu weniger Arbeitsplätzen. Wer so agiert, kann es nicht gut meinen mit Österreich." (Michael Spindelegger; OTS, 19.08.2013)

+ Erbschaftssteuer: Während Merkel an der Erbschaftssteuer festhält, lehnt die Spindelegger-ÖVP Erbschaftssteuern ab.

"Eine von Unternehmern geforderte komplette Abschaffung der Erbschaftsteuer lehnte die Kanzlerin ab. ("Süddeutsche Zeitung"; 10.05.2010)

ÖVP-Chef Michael Spindelegger (...), die Erbschaftssteuer findet er "krank". (Spindelegger in APA, 24.06.2013)

