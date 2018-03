SPÖ Kärnten: Vermeintlicher Top Team-Skandal löst sich in blauen Rauch auf!

Seiser: RH-Rohbericht zu Top Team entkräftet Vorwurf der illegalen Parteienfinanzierung. FPÖ Anzeige auf Steuerzahlerkosten wird zum blauen Bumerang

Klagenfurt (OTS) - Mit dem Rohbericht des Landesrechnungshofes zur Agentur Top Team löse sich der auf eine Anzeige des jetzigen FPÖ-Klubobmann Leyroutz basierende Vorwurf der illegalen Parteienfinanzierung in Luft auf, kommentiert SPÖ Klubobmann LAbg. Herwig Seiser den heutigen Profil-Bericht.

"Aus dem Profil-Bericht geht klar hervor, dass erstens die blau-orange-blauen Regierungsmitglieder dem Top Team wesentlich mehr Aufträge vergeben haben, als SPÖ-Regierungsmitglieder. Damit löst sich zweitens der erfolglos konstruierte FPÖ-Vorwürf der illegalen SPÖ-Parteienfinanzierung ebenso in blauem Rauch auf wie die kolportierte Mär von den 1,3 Millionen Euro, die SPÖ-Regierungsmitglieder an Aufträgen ans Top Team vergeben hätten", macht Seiser deutlich.

Wie aus nunmehr vorliegenden Unterlagen hervorgeht, haben alleine die Landeshauptleute Dörfler und Haider für Stellen- und Todesanzeigen in den Jahren 2003 bis 2012 rund 800.000 Euro ans Top Team vergeben. "Für eine österreichweite Parte zum Tod Haiders ließ Dörfler über 35.000 Euro überweisen", nennt Seiser ein Beispiel. Ebenso belegt seien auch 115.000 Euro für die Gestaltung der Landeszeitung "Zeit für Kärnten" unter Dörfler und Haider.

Zudem würden, auch andere Regierungsmitglieder vom Landesrechnungshof in seinem Bericht kritisch beurteilt.

Scharfe Kritik übt Seiser am Landesrechnungshof: "Dass einige der Anregungen wie die Einführung von Inventarlisten oder die Umstellung auf eine moderne doppelte Buchführung von der neuen Landesregierung bereits in Angriff genommen worden sind, nicht erwähnt werden, ok. Dass der Landesrechnungshof sich aber dazu hinreißen lässt, zu unterstellen, die SPÖ habe im Landtagswahlkampf Erste Hilfe Sets der Kampagne "Leben retten" verteilt, ist durch nichts belegbar und auf das Schärfste zurückzuweisen", so Seiser.

Im Übrigen zeige die Diskussion eindrucksvoll, warum es wenig sinnvoll ist, den Entwurf eines Rechnungshof-Berichtes vorab öffentlich zu diskutieren: "Dadurch entstehen Mutmaßungen, Unterstellungen und falsche Behauptungen. Es ist wohl ein Gebot der Fairness und Gerechtigkeit, dass die handelnden Personen die Möglichkeit erhalten, zu einzelnen Kritikpunkten ihre Stellungnahme abzugeben", schließt Seiser.

