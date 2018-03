Linzer Swap-Affäre: BZÖ-Widmann: "Die gespielte Reue von Franz Dobusch"

Linz (OTS) - "Wenn nicht Nationalratswahlen anstünden, hätte sich der Linzer Bürgermeister wahrscheinlich nicht einmal bei seinen eigenen Parteifreunden entschuldigt, daher kann man nur von einer gespielten Reue von Dobusch sprechen", so heute BZÖ-Bündnissprecher Abg. Mag Rainer Widmann. "Es ist eigentlich eine bodenlose Frechheit, wenn sich SPÖ-Dobusch nur bei seinen roten Stadtfunktionären entschuldigt. In einem solchen Fall müsste ein ehrlicher Bürgermeister bei jedem Bürger in seiner Stadt Abbitte leisten", sagte Widmann zum Fehlereingeständnis des Linzer Bürgermeisters wegen der geplant gewesenen Rückkehr des ehemaligen - in der Swap-Affäre wegen Untreue angeklagten - Finanzstadtrates Johann Mayr zur oberösterreichischen Gebietskrankenkasse.

