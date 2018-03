Gabmann fordert Investitionen in NÖ Verkehrsinfrastruktur und in leistungsfähige Datenwege

Laki: NÖ Arbeitnehmer am Gewinn der Unternehmen beteiligen

St. Pölten (OTS) - Eine eigene europäische Ratingagentur forderte heute der Klubobmann des Team Stronach für NÖ, Ernest Gabmann in der Landtagsdebatte zum Thema "Finanzierungsinitiative für NÖ Unternehmen". Gabmann warnte im Weiteren davor, die Hilfe für Nö Betriebe auf Finanzierungsfragen zu reduzieren.

"Viele von uns aus dem Team Stronach kommen selbst aus dem Bereich der KMUs, und wir wissen daher am besten und aus der Praxis, dass in den meisten Fällen auch strukturelle Hilfe und professionelle Beratung durch die besten Konsulenten der NÖ Wirtschaft benötigt wird", präzisiert Gabmann Maßnahmen zur Unterstützung niederösterreichsicher Betriebe. Zu diesen unterstützenden Maßnahmen würden auch, so Gabmann, Verbesserungen der Infrastruktur zählen, wie Investitionen in die Verkehrsinfrastruktur und zeitgemäße leistungsfähige Datenwege. "Von der groß angekündigten Breitbandoffensive insbesondere für grenznahe Standorte habe ich schon lange nichts mehr gehört und gesehen", kritisierte Gabmann.

Zum gleichen Tagesordnungspunkt der Landtagsdebatte nahm auch Team Stronach Abgeordneter Dr. Walter Laki Stellung. Er betonte, dass sichergestellt werden muss, dass nur lebensfähige Betriebe gefördert werden, weil sonst wären das Bankenförderungen und nicht Förderungen von Betrieben, so Laki.

Im Weiteren kritisierte Laki, dass Arbeitnehmer für ihre Leistungen viel zu wenig Gehalt bekommen. Oft reicht es selbst bei Facharbeitern nicht einmal dazu alleine eine Familie zu ernähren. Dafür tragen auch die Kollektivvertragspartner Schuld, konkretisierte Laki. Um diese Einkommenssituation der Arbeitnehmer zu verbessern, schlägt Laki die Beteiligung der Arbeitnehmer am Gewinn der Unternehmen vor, wie das auch im Programm des Team Stronach gefordert wird.

Rückfragen & Kontakt:

Team Stronach

Walter Rettenmoser

Kommunikation

Tel.: Tel.: 0664 156 52 14

walter.rettenmoser @ teamstronach.at