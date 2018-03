SAMSTAG: "A-Danceclub Red Edition" - Tanzen in Rot kostet nichts!

Wien (OTS/SPW) - Die junge SPÖ begleitet die jungen Wienerinnen und Wiener weiterhin im Nachtleben. Neben "RED Emotion" im Praterdome und der "Juicy Red Edition" im U4 gesellt sich mit der "A-Danceclub Red Edition" ein neues Angebot, speziell für jüngere Erwachsene und Junggebliebene, dazu. Für alle BesucherInnen des A-Danceclub am kommenden Samstag, 21. September 2013, gibt es einen 10 Euro Getränkegutschein, wenn sie rot gekleidet erscheinen. Für Stimmung sorgen an diesem Abend die Jungs von "Die Drei". "Die SPÖ kämpft nicht nur für bessere Löhne, Gehälter und Arbeitsbedingungen für junge Menschen, sondern begleitet sie auch bei Freizeit, Sport und Nachtleben", stellt SPÖ Wien-Jugendsprecher LAbg. Christoph Peschek klar.****

"Wir freuen uns einen weiteren Hotspot für eine Party in rot gewonnen zu haben," erklärt SP-Wien Jugendkoordinator Bernhard Häupl. Dies sein nur der Anfang, nächsten Freitag erwartet die jungen Menschen der Haupstadt die BIG RED NIGHT, bei der alle mit dem "I am R.E.D.-Freundschaftsband" freien Eintritt in die besten Clubs der Stadt erwartet.

A-Danceclub Red Edition - Tanzen in Rot kostet nichts!

Zeit: Samstag, 21.09.2013, 22 Uhr

Ort: A-Danceclub, Millennium City 1.UG A - 1206 Wien, Handelskai 94-96

(Schluss)

