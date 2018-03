Gabmann: Bei Kriminalitätsbekämpfung einen Schwerpunkt auf Cyber Crime legen

St. Pölten (OTS) - Der Klubobmann des Team Stronach im NÖ Landtag, Ernest Gabmann, erläuterte heute in der Aktuellen Stunde des NÖ Landtages einige Schwerpunkte zum Thema "Sicherheit in NÖ". Demnach gilt es, neben den schon bisher immer wieder diskutieren Verbesserungen bei der Ausbildung und Ausstattung der Exekutive einen vermehrten Augenmerk auf die Bekämpfung von Cyber Crime zu legen. Denn so führte Gabmann aus, fehlt es immer noch an manchen Stellen an entsprechenden Rechnern und weiterer technischer Ausstattung. Der Klubobmann des NÖ Team Stronach lobte zum Thema Cyber Crime das diesbezügliche Forschungsprojekt der Universität Wien.

Gabmann sprach bei seinem Debattenbeitrag auch für folgende Verbesserungen bei der Exekutive aus:

Verbesserte Bezügefortzahlung im Krankheitsfall. Derzeit kann es rasch beim Gehalt zu Kürzungen um bis zu 40 Prozent kommen

Raschere Genehmigung von Überstunden

Umfassende Ausstattung mit leichten Schutzwesten

Vereinfachung bei vielen administrativen Abläufen

Verstärkte Rekrutierung von Verwaltungspersonal aus anderen Ressorts

Verstärkte Zusammenarbeit mit unbewaffneten Ordnungsdiensten

Generell so Gabmann, ist den entsprechenden Berichten der Exekutive zu entnehmen, dass es einen Rückgang aller angezeigten Fälle von 5,8 Prozent in NÖ gibt. Setzt man dies in einem Vergleich zur Erhöhung der Fälle im Bundessschnitt mit 0,3 Prozent, so erkennt man, betonte der NÖ Klubobmann des Team Stronach, diese beachtliche Reduktion.

