Mikl-Leitner: Lasse mir Arbeit der Einsatzkräfte nicht schlechtreden

Unterstützung der Familien der Opfer in jedweder Form - Besserwisserei selbsternannter Experten unerträglich

Wien (OTS) - Anlässlich der heutigen Angelobung und Ausmusterung von 187 Polizistinnen und Polizisten beim Wiener Donauturm hielt Innenministerin Mikl-Leitner vor rund 650 Gästen zu den Ereignissen der letzten Tage fest: "Der 17. September ist wohl einer der dunkelsten Tage in der Geschichte der österreichischen Blaulichtorganisationen gewesen. Vier Menschen sind an diesem Tag aus ihrem Leben, aus ihren Familien gerissen worden. Vier Menschen, die sich in unserem Land für die Sicherheit und den Schutz ihrer Mitmenschen eingesetzt und stark gemacht haben. Unser tiefes Mitgefühl gilt den Familien der Opfer und ihren Kolleginnen und Kollegen. Es war mir daher wichtig, am Tag danach den Angehörigen der Verstorbenen zur Seite zu stehen. Für die beteiligten Polizistinnen und Polizisten da zu sein, und das Unfassbare aufzuarbeiten. Ich weiß, die seelischen Wunden kann niemand von uns heilen, aber man kann füreinander da sein. Das ist mir und uns wichtig."

Zu den Ereignissen am Schicksalstag selbst erklärte die Innenministerin: "Es war ein Tag, den wir alle nie vergessen werden. Um vier Uhr früh wurde ich über diese Bluttat informiert. Ab diesem Zeitpunkt war ich in permanentem Kontakt mit der Einsatzleitung. Die Stunden des Zugriffs habe ich in der Einsatzzentrale direkt über Funkt mitverfolgt. Es ist unglaublich, was von den Kolleginnen und Kollegen vor Ort geleistet worden ist. Im Wissen und im Schmerz, dass vier Einsatzkräfte kaltblütig ermordet wurden, haben die Frauen und Männer vor Ort stundenlang bis an die Grenzen der Belastbarkeit Stellung gehalten und wussten nicht, ob sie nach diesem Einsatz wieder lebend zu ihren Familien zurückkommen können. Das waren unglaubliche Stunden. Ich kann nur eines zum Ausdruck bringen -meinen größten Respekt und Dankbarkeit den Kolleginnen und Kollegen für ihren professionellen Einsatz."

Zudem erklärte Innenministerin Mikl-Leitner: "Die Polizistinnen und Polizisten sind es gewohnt, dass ihr Beruf immer auch mit Gefahren verbunden ist. Offenbar gehört auch die Gefahr dazu, von einzelnen selbsternannten Experten immer wieder kritisiert zu werden - egal, was man tut. Für diese einzelnen selbsternannten Experten steht ein Schuldiger offenbar bei jedem Einsatz schon im Vorhinein fest: die Polizei. Angesichts vier kaltblütig ermordeter Einsatzkräfte halte ich diese Besserwisserei für unerträglich. Ich lasse mir den Einsatz der Polizistinnen und Polizisten nicht schlechtreden. Es gibt hier nur einen Schuldigen - den kaltblütigen Vierfach-Mörder. Gerade im Eindruck der Gespräche gestern mit den Familien der Opfer, kann ich Ihnen eines ausrichten: Die Familien halten es für zutiefst respekt-und pietätlos wie hier versucht wird, die Schuld bei den Eisatzkräften zu suchen. Ich kann euch eines versichern: Das Innenministerium unternimmt selbstverständlich alles, um die Familien der Opfer in jedweder Form zu unterstützen." Zu den angelobten Polizistinnen und Polizisten sagte Mikl-Leiter: "Ich kann euch nur eines mitgeben: Ihr habt euch für den richtigen Beruf entschieden. Ihr werdet eine der besten Ausbildungen Europas erfahren und seid von nun an ein Teil unserer Familie, der Polizei. Da zählt Zusammenhalt, Kameradschaft und Teamgeist. Alles Gute und Gottes Segen."

