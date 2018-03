KURIER: Wilderer könnte auch Ötscherbären getötet haben

Im Haus des Transportunternehmers wurden Überreste von Bären gefunden. DNA-Abgleiche sollen die Herkunft klären

Wien (OTS/Kurier) - Der 55-jährige Wilderer aus Niederösterreich, der in der Nacht auf Dienstag drei Polizisten und einen Sanitäter ermordet hat, könnte auch für das Verschwinden der Ötscher-Bären mitverantwortlich sein. Im Keller seines Wohnhauses in Großpriel haben sich entsprechende Spuren gefunden, wonach Huber auch als Bären-Töter aus dem Mariazellerland in Frage kommt.

Ein DNA-Abgleich soll jetzt genaue Aufschlüsse liefern. Wie der KURIER in Erfahrung bringen konnte, wurden neben dem Waffenarsenal auch zahleiche exotische Jagdtrophäen vorgefunden. Darunter befinden sich auch verschiedenste Felle und Überreste von Bären. Aus Kriminalistenkreisen war zu erfahren, dass das sichergestellte Material nun mit der DNA abgeglichen wird, die von verschiedenen Ötscher-Bären in einer Datenbank erfasst wurden. Die Überprüfung wird einige Wochen in Anspruch nehmen.

Dem Todesschützen sei es auf Grund seiner jagdlichen Kenntnisse durchaus zuzutrauen, dass er auch zahlreiche Bären gewildert hat, heißt es von Seiten der Polizei.

