Aviso: Pressekonferenz am Lehr- und Forschungsgut der Veterinärmedizinischen Universität Wien

Eröffnung des Schweinebetriebs Medau mit BM Töchterle, LH Pröll, Rektorin Hammerschmid sowie Expert/innen der Veterinärmedizinischen Universität Wien

Wien (OTS) - Am 25. September 2013 wird am Lehr- und Forschungsgut der Veterinärmedizinischen Universität Wien der neue Schweinebetrieb eröffnet. Der landwirtschaftliche Musterbetrieb für 140 Muttersauen, 720 Ferkel und 600 Masttiere kommt in der praktischen Ausbildung der angehenden Tierärzt/innen sowie in der Forschung zu Tiergesundheit und Tierhaltung zum Einsatz. In einem eigenen Forschungsstall werden neue Aufstallungssysteme rund um Geburt, Aufzucht und Mast erprobt. Die "Geburtenstation" ist das Herzstück des neuen Betriebes. Die Abferkelbuchten verfügen über das offene Aufstallungssystem "Pro Dromi". Dieses System bietet freien Bewegungsraum für die Muttersauen bei gleichzeitig ausreichendem Schutz der Ferkel.

Wir freuen uns, Sie aus diesem Anlass zu einer Pressekonferenz inklusive Führung durch den Betrieb einzuladen.

Zeit: MITTWOCH, 25. September 2013, 9:30 bis 10:30 Uhr

Ort: Lehr- und Forschungsgut der Vetmeduni Vienna, Hof Medau, 2560 Berndorf

Ihre Gesprächspartner/innen sind:

- Dr. Karlheinz Töchterle, Bundesminister für Wissenschaft und Forschung

- Dr. Erwin Pröll, Landeshauptmann von Niederösterreich

- Dr. Sonja Hammerschmid, Rektorin der Veterinärmedizinischen Universität Wien

- Univ.-Prof. Dr. Isabel Hennig-Pauka, Klinik für Schweine, Vetmeduni Vienna

- Univ.-Prof. Dr. Josef Troxler, Institut für Tierhaltung und Tierschutz, Vetmeduni Vienna

Für die Anreise zur Pressekonferenz gibt es zwei Möglichkeiten:

Individuelle Anreise Schweinebetrieb Medau

Von A2 Südautobahn kommend, Abfahrt Leobersdorf, weiter auf der B18 Richtung Berndorf, in Berndorf rechts abbiegen Richtung Baden/Bad Vöslau in die Vöslauerstraße,

gerade aus bis zur Höhe des Friedhofs Berndorf (ca. 200 m nach dem Schild "Lehr- und Forschungsgut Kremesberg"), dort links abbiegen zum Hof Medau.

Shuttle-Service

Es gibt ein Shuttleservice von Wien (1. Bezirk) zur Pressekonferenz am Lehr- und Forschungsgut (und retour). Wenn Sie den Transferservice nutzen möchten, bitten wir um verbindliche Anmeldung unter:

public.relations@vetmeduni.ac.at.

Alle weiteren Details zum Treffpunkt und Abfahrt erhalten Sie nach Ihrer Anmeldung.

Für Ihre Teilnahme an der Pressekonferenz bitten wir Sie ebenfalls um Anmeldung unter: public.relations @ vetmeduni.ac.at.

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Doris Sallaberger

Rektoratsbüro, Public Relations

Veterinärmedizinische Universität Wien (Vetmeduni Vienna)

T +43 1 4890915 - 1001

doris.sallaberger @ vetmeduni.ac.at



Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung

Minoritenplatz 5, 1014 Wien

Pressesprecherin: Mag. Elisabeth Grabenweger

Tel.: +43 1 531 20-9014

mailto: elisabeth.grabenweger @ bmwf.gv.at

www.bmwf.gv.at