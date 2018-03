AVISO Pressekonferenz 23.9.13: SVA-Ungleichbehandlung nun amtlich

RA Zanger führte im Namen der Selbstständigen Musterprozess gegen SVA, denn Geringverdiener zahlen ruinös hohe Sozialversicherungsbeiträge

Wien (OTS) - Je niedriger das Einkommen, umso höher die Sozialversicherungsbeiträge (bis zu 40% des Einkommens!). Gegen diesen Missstand wendet sich die Bürgerinitiative "Amici delle SVA", die Selbstständige mit und ohne Gewerbeschein vertritt. In ihrem Namen hat Rechtsanwalt Georg Zanger aktuell einen Musterprozess bis zum Verfassungsgerichtshof geführt. Diese - im Rahmen des Musterprozesses nun amtlich bestätigte - Ungleichbehandlung muss geändert werden, denn der Großteil der SVA-Beitragszahler sind heute gering verdienende EPUs und müssen unverhältnismäßig hohe Beiträge bezahlen.

Amici delle SVA

Die Amici delle SVA sind als Facebook-Gruppe organisiert und verstehen sich als überparteiliche Bürgerinitiative, die sich gegen diese gesetzlich legitimierte Ungleichbehandlung durch das SVA-System wendet.

Pressekonferenz: SVA-Ungleichbehandlung nun amtlich



Am Podium:



- Dr. Georg Zanger, Rechtsanwalt, www.zanger-bewegt.at

- Werner Brix, Schauspieler, Amici delle SVA, www.amicidellesva.at

- Teresa Arrieta, freie Journalistin, Musterprozess-Klientin,

www.change-tv.eu



Zum Inhalt:

Die Mehrheit aller Selbständigen in Österreich sind

Ein-Personen-Unternehmen (EPU). 10 % der SVA-Versicherten werden von

ihrer eigenen Sozialversicherung exekutiert - eine alarmierende

Zahl. "Neue Selbstständige" ohne Gewerbeschein und Selbstständige

mit Gewerbeschein: sie alle sind SVA-Kunden und müssen

Sozialversicherungsbeiträge auf Basis der sogenannten

Mindesbeitragsgrundlage entrichten. Geringverdienende müssen somit

mindestens 572,97 Euro pro Quartal Sozialversicherung bezahlen,

sowie 20% Selbstbehalt für jeden Arztbesuch. Das ist unsozial. RA

Georg Zangers Klage wurde - wie vorauszusehen war - abgewiesen. Nun

ist die Ungleichbehandlung also amtlich.



Mehr Information zum Inhalt der PK auf: www.amicidellesva.at



Datum: 23.9.2013, um 10:00 Uhr



Ort:

Cafe Eiles

Josefstädter Straße 2, 1080 Wien



