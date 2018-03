Kunsttherapie fördert Heilungsprozesse und Entwicklung

Auf internationaler Fachtagung fordern KunsttherapeutInnen Anerkennung und Gleichstellung mit der Psychotherapie

Wien (OTS) - Der Österreichische Fachverband für Kunst- und GestaltungstherapeutInnen (ÖFKG) organisiert am 21. September 2013 von 10:00 Uhr bis 18:00 Uhr die vierte Fachtagung mit internationaler Beteiligung im MOYA-Museum of Young Art im Palais Schönborn, Renngasse 4, 1010 Wien.

Unter dem Titel "Bildsprachen - Entstehung und Wirksamkeit von Bildern im therapeutischen Prozess" soll einerseits einem Fachpublikum von ÄrztInnen und TherapeutInnen die Effizienz der Kunsttherapie näher gebracht werden. Andererseits will man öffentlich um offizielle Anerkennung als Therapieform kämpfen.

Dazu Vorsitzende Isolde Schediwy: "Die Wirksamkeit der Kunsttherapie ist international unumstritten und durch zahlreiche wissenschaftliche Arbeiten belegt. Leider reagieren die Krankenkassen nicht, sonst würden - wie bei der Psychotherapie - ein Teil der Kosten erstattet. Wir fordern nach 15 Jahren Arbeit in Krankenhäusern, Einrichtungen der Behindertenhilfe, Altenpflegeheimen, Justizanstalten, Schulen und der Jugendwohlfahrt volle Anerkennung als therapeutisches Verfahren!"

Kunsttherapie ist im klinischen Bereich in ein therapeutisches Gesamtkonzept multiprofessionell eingebunden und wirkt beim Heilungsprozess hilfreich. Sie unterstützt die kindliche Entwicklung im sozial-pädagogischen Arbeitsfeld, fördert Menschen mit Behinderungen und ergänzt die Pflege in der Altenarbeit. Kunsttherapie hilft Menschen in ihrer Persönlichkeitsentwicklung.

Mit Unterstützung von: Wiener Schule für Kunsttherapie, Österreichisches Kolleg für Kunsttherapie und AKUS - ARGE für Kunsttherapie und Supervision. Ehrenschutz: Gesundheitsminister Alois Stöger. Medienvertreter sind herzlich eingeladen!

10:00 Uhr "Eröffnung von Isolde Schediwy" 1. Vorsitzende des ÖFKG

10:10 Uhr "Unterschiede zwischen der künstlerischen und therapeutischen Bildsprache", Maga. art. Marie-Theres Gallnbrunner

11:00 Uhr "Wie entsteht ein Bild? Wodurch wirkt es? Was bewirkt es?", Maga. art et phil. Heilgard Bertel

13:30 Uhr "Kunsttherapeutische Theorie zur Entstehung und Wirksamkeit von Bildern", Irmgard Maria Starke

14:30 Uhr "Kunst im Kopf", Prof. Dr. Thomas Stegemann

16:00 Uhr "Kunsttherapie im psychiatrischen Arbeitskontext"

OA Dr. Klaus Paulitsch und Prim. Dr. Paul Kaufmann

16:30 Podiumsdiskussion: "Die Diskrepanz zwischen erfahrener und dokumentierter Wirksamkeit von kunsttherapeutischer Arbeit und ihre Anerkennung auf der institutionellen und politischen Ebene" Anmeldung unter: oefkgfachtagung @ gmail.com

ÖFKG: 4. Fachtagung



Datum: 21.9.2013, 10:00 - 18:00 Uhr



Ort:

MOYA-Museum of Young Art im Palais Schönborn

Renngasse 4, 1010 Wien



Rückfragen & Kontakt:

ÖFKG - Österreichischer Fachverband für Kunst- und GestaltungstherapeutInnen

www.oefkg.org

eMail: vorstand @ oefkg.at

Isolde Schediwy, 1. Vorsitzende, 0664 394 27 29