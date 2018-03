FORMAT: Neue Razzia in der Eurofighter-Affäre in Kärnten

Wegen mangelnder Kooperationsbereitschaft bei der Aufklärung

Wien (OTS) - Die Staatsanwaltschaft Wien hat erneut eine Hausdurchsuchung in der Eurofighter-Affäre angeordnet. Bei einem Gegengeschäftspartner in Kärnten wurden mehr als 100 Aktenordner, USB-Sticks und DVDs sowie hunderte Gigabyte an elektronischen Daten vom Firmenserver abgesaugt. Dies berichtet das Wirtschaftsmagazin FORMAT in seiner am Freitag erscheinenden Ausgabe.

Die Razzia fand im Juli 2013 in Völkermarkt statt. Die "Anordnung zur Durchsuchung der Geschäftsräumlichkeiten der DANA Austria GmbH" liegt FORMAT exklusiv vor. Bei der DANA Austria handelt es sich um den Österreich-Ableger des börsenotierten US-Automobilzulieferers DANA. Laut Durchsuchungsbefehl war die Razzia nötig, weil sich DANA mit "Verweis auf Verschwiegenheitspflichten" weigerte die im Zusammenhang mit Gegengeschäften stehenden Verträge herauszurücken. DANA Austria hat laut "Anordnung" zwischen 2004 und 2007 Gegengeschäfte im Wert von mehr als 100 Millionen Euro beim Wirtschaftsministerium beantragt.

Weitere Hausdurchsuchungen bei unkooperativen Unternehmen sind laut FORMAT nicht ausgeschlossen. Eine weitere Razzia-Welle wie im Vorjahr ist wahrscheinlich. Zur Erinnerung: Im November 2012 fanden Hausdurchsuchungen zeitgleich in Deutschland, Österreich und der Schweiz statt. Damals wurde auch die Zentrale des Eurofighter-Herstellers EADS polizeilich gestürmt. Die Staatsanwaltschaft Wien ermittelt seit 2011 im Zusammenhang mit dubiosen Eurofighter-Gegengeschäften.

