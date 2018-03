Mediation macht Schule

Konfliktfreier Start in das neue Schuljahr - das war das Thema der Pressekonferenz, die der Österreichische Bundesverband für Mediation (ÖBM) am 19.9.2013 abhielt.

Wien (OTS) - Gemeinsames Ziel aller Gesprächsteilnehmerinnen ist die Schaffung eines positiven Schulklimas, um den Lernerfolg zu steigern. In diesem Sinne wurde die - leider noch wenig bekannte -

Schul- und Peer-Mediation vorgestellt.

"Seit über 15 Jahren besteht es Schulmediation und Peer-Mediation an österreichischen Schulen. Der Österreichische Bundesverband für Mediation (ÖBM) möchte SchulleiterInnen, LehrerInnen, SchülerInnen und Eltern Schulmediation als konstruktive, nachhaltige Konfliktlösung nahebringen. Denn nur wenn die Gesprächsbasis zwischen SchulleiterInnen, LehrerInnen, SchülerInnen und Eltern stimmt, kann ein Umfeld geschaffen werden, in dem Lernen auch gelingt", erklärte Mag.a Christine Haberlehner, ÖBM- Fachgruppenkoordinatorin "Schule und Bildung", Expertin für Schulmediation und eingetragene Mediatorin.

Welchen Erfolg die Mediation im interkulturellen Bereich erreichen kann, berichtete Mag.a Valentina Philadelphy, ÖBM-Fachgruppenkoordinatorin "Nachbarschaft und interkultureller Bereich", Juristin und ausgebildete Mediatorin: "Durch das Zusammentreffen unterschiedlicher Kulturen auf engstem Raum in den Schulklassen können häufig scheinbar unüberwindbare Konflikte zwischen den SchülerInnen aber auch zwischen LehrerInnen und SchülerInnen entstehen. Viele LehrerInnen sind auf derartige Situationen nicht vorbereitet. Durch interkulturelle Schulmediation und damit verbundene Gespräche sowie Interventionen kann ein wertschätzendes Miteinander der Beteiligten ermöglichet werden."

Mag.a Agnes Zolitsch Faustenhammer, Schulmediatorin am ibc-:

hetzendorf, stellte das gut funktionierende Programm "Schulklima PLUS" vor, das an ihrer Schule als "Antivirus gegen Mobbing" fungiert. "Immer öfter führen ungelöste Konflikte zu Cyber-Mobbing und zu körperlicher Gewalt zwischen den Jugendlichen. Schul- und Peer-Mediation leisten hier einen wichtigen Beitrag, um Konflikte präventiv zu entschärfen und um Gewalt vorzubeugen.

Schulmediation als Teil des Qualitätsmanagements und als Maßnahme zur Gewaltprävention sollte meiner Meinung nach an allen österreichischen Schulen eingeführt werden."

Die vor einigen Tagen frisch gewählte Bundesschulsprecherin Angi Groß stellte fest: "Gewalt und Mobbing an Schulen sind in den letzten Jahren leider zu einer zentralen Herausforderung geworden. Gerade wenn SchülerInnen immer mehr Zeit im Lebensraum Schule verbringen, ist ein Klima des Wohlfühlens von zentraler Bedeutung. Gerade ausgebildete Peer-MediatorInnen haben das Werkzeug, um des Schulklima nachhaltig zu verbessern. Dies müssen nicht zwingend ältere SchülerInnen sein. Es fasziniert mich immer wieder, wie auch SchülerInnen aus Unterstufenklassen an Ausbildungen wie diesen wachsen und mit Konflikten umzugehen lernen."

Auch von Seiten der Eltern wird die Initiative sehr begrüßt, wie Ing.in Andrea Polleichtner, Vorsitzende des Landesverbandes Wien der Elternvereine an öffentlichen Pflichtschulen, bestätigt: "Wir Eltern sehen die Entwicklung von Klassengemeinschaften und der Schulpartnerschaft als wesentlichen Auftrag der Schule zur Persönlichkeitsbildung und demokratischen Weiterentwicklung. Spannungen zwischen Einzelnen oder Gruppen stellen zudem eine wesentliche Belastung des Lernklimas dar.

Die Schulpartnerschaft hat sich zu einem wichtigen Bestandteil des Schulsystems entwickelt und soll durch soziale Kompetenz und Gemeinschaftsfähigkeit noch mehr gestärkt werden. Wir fordern die Schaffung einer gesetzlichen Grundlage und die finanziellen Mittel um die Möglichkeit der Mediation an Schulen flächendeckend umzusetzen."

