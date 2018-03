Hochzeitspaare feiern im Rathaus ihre Jubiläen

Steinernes Hochzeitspaar hat 1945 in Kärnten geheiratet

Wien (OTS) - Stadtrat Michael Ludwig hat am Mittwoch in Vertretung des Wiener Bürgermeisters fast 300 Hochzeitspaaren zu ihren Jubiläen gratuliert. 15 Paare feierten den eisernen Hochzeitstag(65 Ehejahre), ein Paar sogar die steinerne Hochzeit (67,5 Jahre). Erika und Johann Lepsinger lernten sich kurz vor Kriegsende in einem Lazarett in Klagenfurt kennen. "Meine einzige Eroberung im Krieg war meine Frau", so der 92-jährige gelernte Bäcker aus St. Andrä/Wördern, der als Soldat im Zweiten Weltkrieg eingesetzt war. "Ja, ich war seine 'Kriegsbeute'. Mein Mann kam damals mit einer schweren Schussverletzung zu uns und ich habe ihn solange gepflegt, bis er wieder gesund war", schmunzelte seine 88-jährige Gattin und damalige Krankenschwester, die in Klein St. Paul in Unterkärnten geboren wurde. Seit 1946 lebt das glückliche Ehepaar, das eine Tochter groß gezogen hat, im zweiten Bezirk in der Nähe des Pratersterns.

Aus den Ehen aller gefeierten Hochzeitsjubelpaare gingen insgesamt fast tausend Kinder, Enkelkinder und Urenkelkinder hervor. Stadtrat Ludwig lud die JubilarInnen in den Festsaal zu einer Wiener Jause mit Kuchen, Torte und Kaffee ein. Bereits vor der dem Fest im Rathaus hatten die Gefeierten eine Ehrengabe samt Glückwunschschreiben von der örtlich zuständigen Bezirksvorstehung bekommen.

Die Jubelpaare stammen aus den Bezirken 1 bis 11 und ein Paar aus Floridsdorf. Beglückwünscht wurden neben den "eisernen Paaren" und dem steinernen Hochzeitspaar außerdem 216 Goldene (50 Ehejahre) und 57 Diamantene Hochzeitspaare (60 Ehejahre).

