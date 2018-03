Tobias Moretti und Wolfgang Böck drehen "Alles Fleisch ist Gras"

Reinhold Bilgeri inszeniert Vorarlberg-Landkrimi

Wien (OTS) - Topbesetzt macht Reinhold Bilgeri Vorarlberg seit Montag, dem 16. September 2013, zum Ort des Verbrechens. Diesmal steht das westlichste Bundesland im Mittelpunkt eines weiteren Fernsehfilms der ORF-Landkrimis. Unter dem Titel "Alles Fleisch ist Gras" - nach dem gleichnamigen Roman von Christian Mähr - nimmt Tobias Moretti Wolfgang Böck mehr als nur ins Visier. Das Drehbuch lieferte Agnes Pluch und in weiteren Rollen stehen Petra Morzé, Harald Schrott, Anna Unterberger, Stefan Pohl und Christoph Grissemann vor der Kamera. Die Dreharbeiten finden noch bis voraussichtlich Mitte Oktober u. a. in Dornbirn, Bregenz, Hohenems, Lauterach, Lochau und Schwarzach statt.

Mehr zum Inhalt

Durch einen Sturz über die Stiege stirbt Roland Mathis, der widerwärtige Schnüffler, der Anton Galba (Wolfgang Böck) und dessen heimliche Geliebte mit ihrem Verhältnis erpresst hatte. In Panik lässt Galba, Leiter der Abwasserreinigungsanlage Dornbirn, die Leiche im Häcksler verschwinden - Fleisch wird zu Gras. Der den Fall untersuchende Polizist Nathanael Weiß (Tobias Moretti) verdächtigt Galba von Anfang an. Allerdings gibt es auch in Weiß' Umfeld einen Widerling, den er gerne loswerden würde. Und so beauftragt er Galba, sich darum zu kümmern. Notgedrungen muss er mitmachen - doch für Weiß ist das erst der Anfang: Es gilt, Schädlinge der Gesellschaft auszurotten.

"Alles Fleisch ist Gras" ist eine Produktion der Allegro Film in Koproduktion mit dem ORF, gefördert vom Fernsehfonds Austria und dem Land Vorarlberg.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at