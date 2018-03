Zahnarztbesuche: Schluss mit Dr. med. dent. Fürchterlich (mit Geräusch)

Ein mieses, fieses Geräusch so ein Zahnarztbohrer, das wir wohl alle aus eigener Erfahrung kennen. Dabei ist eine Zahnarztbehandlung heutzutage kaum noch schmerzhaft und absolut sinnvoll. Leider gibt es immer noch viele Erwachsene, die Angst vorm Zahnarzt haben, sind sie Eltern geben sie dieses ungute Gefühl schnell mal an ihre Kinder weiter, schreibt das Apothekenmagazin Baby und Familie. Das muss aber nicht sein, sagt Peggy Elfmann, stellvertretende Chefredakteurin und hat auch Tipps parat, was Eltern tun können, um ihrem Nachwuchs die Angst zu nehmen:

Wenn Eltern selber Angst vorm Zahnarzt haben, sollten sie das nicht an ihren Nachwuchs weitergeben, sondern versuchen über den Zahnarztbesuch so selbstverständlich zu sprechen, wie übers Einkaufen. Auf keinen Fall sollte man die Kinder mit Sätzen beschwichtigen, wie: "Du brauchst keine Angst zu haben, dass tut bestimmt nicht weh", denn dann werden sie erst hellhörig.

Ab welchem Alter sollten Kinder das erste Mal zum Zahnarzt gehen?

Mit acht oder neun Monaten kann man das Baby schon mitnehmen, damit es sich früh an den Zahnarztbesuch gewöhnt und daran, dass jemand in seinen Mund schaut. Wenn regelmäßig nach den Zähnen gesehen wird, wird es für Kinder kein Horrorbesuch, sondern gehört selbstverständlich zum Leben dazu. Und damit keine Schmerzen mit dem Zahnarzt verbunden werden, sollte man mit einer schmerzlosen Behandlung beginnen, zum Beispiel mit einer Zahnreinigung.

Damit der Zahnarzt erst gar nicht den Bohrer ansetzen muss, ist es sinnvoll vorzubeugen. Ab wann sollten Kinder denn mit dem Zähneputzen beginnen?

Am besten fangen die Kleinen schon an zu putzen, wenn sie noch gar keine Zähne haben, so gewöhnen sie sich an die regelmäßige Pflege. Bis zum 9. Geburtstag sollten Eltern aber immer nachputzen. Das gilt für die Außen- und Innenflächen und alle Kauflächen.

Und dann ist endlich Schluss mit Dr.med.dent. Fürchterlich, und die Kinder gehen ganz entspannt zum Zahnarzt. Für uns ängstliche Erwachsene hat Baby und Familie noch einen hilfreichen Tipp: Um starke Ängste in den Griff zu bekommen, ist Hypnose eine durchaus gängige Methode.

