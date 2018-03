MA 49: Kastanien für die Wildtiere im Lainzer Tiergarten!

Sima: Kinder können gegen ein kleines Entgelt vom 27. bis 29. Sept. Kastanien beim Lainzer Tor abgeben.

Wien (OTS) - Wie jedes Jahr, lädt auch heuer das Forstamt der Stadt Wien wieder alle Kinder ein, Kastanien aus ganz Wien beim Eingang zum Lainzer Tiergarten abzugeben. Die Abgabe ist von 27. bis 29. September 2013 jeweils von 8 bis 18 Uhr möglich. Die Kastanien dienen dem Forstamt der Stadt Wien als Winterfutter für die Wildtiere. "Es freut mich sehr, dass jedes Jahr so viele Kinder ihre gesammelten Kastanien in den Lainzer Tiergarten bringen. Die Kastanien sind ein Leckerbissen für die Wildtiere und schmecken besonders gut in der kalten Jahreszeit," so Wiener Umweltstadträtin Ulli Sima.

Die abgegebenen Kastanien werden im Lainzer Tiergarten an den Futterstellen verteilt. Das Forstamt bittet: Die Kastanien im Lainzer Tiergarten selbst nicht sammeln, denn diese werden einfach für die Tiere liegengelassen.

Als Belohnung erhalten die fleißigen Sammlerinnen und Sammler 10 Cent pro Kilogramm Kastanien, die Menge ist mit maximal 10 Kilogramm pro Familie begrenzt. Wer auch vor oder nach diesem Wochenende seine Kastanien für Wildtiere abgeben möchte, kann diese, allerdings ohne "Lohn", täglich während der Öffnungszeiten des Lainzer Tiergartens beim Lainzer Tor abliefern.

