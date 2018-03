AVISO VKI-Pressekonferenz: Aktion "Energiekosten-Stop" - Gemeinsam Strom- und Gaskosten sparen

Wien (OTS/VKI) - Die Kosten für Strom und Gas sind eine der größten Belastungen für das Haushaltsbudget. Im Gegensatz zu Industriekunden und Großunternehmen hat die Mehrheit der Österreicher bisher kaum von den Vorteilen des seit mehr als zehn Jahren liberalisierten Strom-und Gasmarktes profitiert.

Das will der Verein für Konsumenteninformation (VKI) nun ändern. Wir starten daher am 26.9. - erstmalig in Österreich - die Gemeinschaftsaktion "Energiekosten-Stop". Wie diese für Konsumenten günstigere Strom- und Gaspreise bringen soll und wie man daran teilnehmen kann, zeigen wir bei unserer Pressekonferenz.

Ihre Gesprächspartner:

Franz Floss: Geschäftsführer, VKI

Cora James: Projektleiterin Energiekosten-Stop, VKI

Wir würden uns freuen, Sie bei dieser Pressekonferenz begrüßen zu dürfen!

Präsentation: VKI-Aktion "Energiekosten-Stop"



Datum: 26.9.2013, um 09:30 Uhr



Ort:

VKI Sitzungssaal, 1. Stock rechts

Linke Wienzeile 18, 1060 Wien



Rückfragen & Kontakt:

Verein für Konsumenteninformation/Testmagazin "Konsument"

Mag. Andrea Morawetz, Öffentlichkeitsarbeit

Tel.: 01/588 77 - 256

amorawetz @ vki.at

www.konsument.at