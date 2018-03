Rotes Kreuz vergibt zum 19. Mal den Heinrich-Treichl-Preis

Die Auszeichnung geht an Veronika Krainz vom Verein lobby.16 und an Filmemacher Herbert Link

Wien (OTS/Rotes Kreuz) - Am 18. September vergab das Österreichische Rote Kreuz zum 19. Mal den Heinrich-Treichl-Preis. "Mit diesem Preis drücken wir unsere Anerkennung für Menschen aus, die sich humanitär engagieren", sagt Gerald Schöpfer, Präsident des Österreichischen Roten Kreuzes.

Veronika Krainz vom Verein lobby.16 ist seit vielen Jahren und gegen teils große Widerstände in der Betreuung junger Flüchtlinge tätig. "Veronika Krainz ist eine Frau, auf die die Attribute unbeugsam und unbeirrbar besonders gut zutreffen", so Gerald Schöpfer über die erste Preisträgerin. "Der Verein lobby.16 verschafft jungen Flüchtlingen Zugang zu Bildung und Beschäftigung und lässt sie damit am gesellschaftlichen Leben teilhaben. Sie werden gezielt und branchenspezifisch auf Lehrstellen vorbereitet. Und auch wenn nicht jeder in Österreich bleiben kann - die mit Hilfe von lobby.16 erworbenen Fähigkeiten helfen auch beim Aufbau eines Lebens im Herkunftsland."

"Ich freue mich über den Preis, umso mehr, als er von einer Organisation verliehen wird, die für so vieles steht. Der Preis ist auch ein wenig Bestätigung dafür, dass lobby.16 den richtigen Weg eingeschlagen hat. Ohne alle unsere Unterstützer aus der Wirtschaft, den Unternehmen, unseren vielen Ehrenamtlichen und auch der öffentlichen Hand hätten wir das nicht geschafft", sagt Veronika Krainz. "Mein großer Dank gilt ihnen allen und dem Team von lobby.16. Wir werden weiter dazu beitragen, dass junge Flüchtlinge gemäß ihren Fähigkeiten und Begabungen gefördert werden und ihren ausbildungs-und berufsbezogenen Weg finden."

Der zweite Preisträger ist Filmemacher Herbert Link. "Mit seinem Film 'Mehr als ich kann' hat Herbert Link auf die enormen Belastungen von pflegenden Angehörigen aufmerksam gemacht. Leichtfüßig sind die Themen seiner Arbeit nie, es geht um Tod und Trauer, um Pflege und Hospizarbeit", sagt Schöpfer. "Herbert Link begegnet Menschen dabei immer unaufdringlich und auf Augenhöhe. Er wahrt ihre Intimität und lässt ihren Erfahrungen und Gedanken Raum. So entstehen authentische, dichte und auch beklemmende Bilder, deren Wirkung man nicht mehr vergisst."

"Die Frage nach der Auseinandersetzung mit unserer Endlichkeit prägt seit vielen Jahren mein filmisches Schaffen. Die Begegnung mit Bärbel Danneberg und ihrem Buch 'Alter Vogel, flieg! Tagebuch einer pflegenden Tochter' sowie die Gründung der Interessengemeinschaft pflegender Angehöriger haben mich motiviert, mich mit dem Pflegealltag auseinanderzusetzen", sagt Herbert Link. "Derzeit arbeite ich an meinem neuen Film 'Soweit ich kann - pflegende Angehörige und ihr Weg'. Die Zusammenarbeit mit dem Roten Kreuz ist für mich dabei von großem Wert."

Die Treichl-Stiftung wurde anlässlich des 80. Geburtstages von Rotkreuz-Ehrenpräsident Heinrich Treichl im Jahre 1993 eingerichtet. Geehrt werden Personen, die durch eine hervorragende Leistung oder im Rahmen ihrer Arbeit ihre humanitäre Gesinnung bewiesen haben.

Fotos der Verleihung finden Sie hier:

http://images.roteskreuz.at/?c=2126&k=dc029b42b7 Es gelten die

Nutzungsbedingungen der Fotodatenbank des Österreichischen Roten Kreuzes.

