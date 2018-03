Fragen der Film- und Musikwirtschaft vor der Wahl

Die kultur- und medienpolitischen Positionen der Parteien für die nächste Legislaturperiode

Wien (OTS) - Der Fachverband der Film- und Musikindustrie sowie die Filmproduzentenverbände AAFP und Film Austria haben im Vorfeld der Nationalratswahl an die zur Wahl antretenden Parteien einen umfassenden Fragenkatalog erstellt, der auf die wesentlichen kultur-und medienpolitischen Herausforderungen für Film- und Musikwirtschaft Bezug nimmt. Ein wesentlicher Schwerpunkt des Fragekatalogs bezieht sich auf die Sparpläne zu Lasten unabhängiger österreichischer Programmproduktion, die unweigerlich innerhalb der nächsten Monate erfolgen müssen, so nicht Maßnahmen ergriffen werden. Die Weigerung der Regierungsparteien, noch in dieser Legislaturperiode zumindest ein Übergangspaket zu schnüren, geschweige denn eine nachhaltige Lösung zu finden, lassen hier nur noch wenig Reaktionszeit. *

Die nun eingelangten Antworten der Parteien bilden im Vorfeld der Wahl sowohl für die in der Film- und Musikwirtschaft tätigen ProduzentInnen, KünstlerInnen und Filmschaffenden als auch für kulturpolitisch interessierte WählerInnen einen Anhaltspunkt über das kulturpolitische Programm einer künftigen Regierungskonstellation. Dies ist umso wichtiger, da in den Fernsehdiskussionen und Wahlveröffentlichungen Kulturpolitik mit keinem Wort Erwähnung gefunden hat. Inwieweit die vorliegenden Antworten zu den drängenden Fragen der Zukunft der österreichischen Film- und Musikwirtschaft Lösungsansätze zu geben vermögen, überlassen wir der Bewertung der Leser.

Die Fragen und Antworten finden Sie unter:

http://www.filmandmusicaustria.at/parteienpositionen.html

*Ein umfassender Kommentar zu den medienpolitischen Haltungen der Parteien zur dieser ORF-Problematik ist bei der Pressekonferenz der Verbände Film Austria und Verband Filmregie am 23.9.2013,10:00,Café Landtmann, Löwel Zimmer zu erwarten - ein Termin, auf den wir hier besonders hinweisen wollen. Als Panelisten wurden Adele Neuhauser, Robert Palfrader und David Schalko angekündigt.

Pressekonferenz der Verbände Film Austria und Verband Filmregie



Datum: 23.9.2013, um 10:00 Uhr



Ort:

Café Landtmann Löwel Zimmer

Universitätsring 4, 1010 Wien



Bild(er) finden Sie nach Ende der Veranstaltungim AOM/Original Bild Service sowie im OTS Bildarchiv unterhttp://bild.ots.at, www.apa-fotoservice.at und www.picturedesk.com.

Rückfragen & Kontakt:

Dr. Werner Müller

Fachverband der Film- und Musikindustrie

Wiedner Hauptstraße 63

1045 Wien

Mobile +43 664 5447258

Email mueller @ fama.or.at

www.filmandmusicaustria.at