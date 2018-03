Diakonie anlässlich Welt-Alzheimertag: Nicht vergessen! Pflegereform umsetzen!

Chalupka erinnert an Leistungen für Menschen mit Demenz: Angehörige entlasten, Tageszentren ausbauen

Wien (OTS) - "Die Politik darf nicht vergessen - Menschen mit Demenz brauchen unsere besondere Aufmerksamkeit," erinnert Michael Chalupka, Direktor der Diakonie Österreich, an den weltweiten Alzheimertag am 21.September. "Viel Zeit und Energie wurde bereits in die Ausarbeitung von Reformempfehlungen im Pflegesystem gesteckt. Diese müssen auch von der kommenden Regierung umgesetzt werden, denn die 100.000 Demenz-Erkrankten und deren Angehörigen erwarten sich Verbesserungen."

Besonders mit Tageszentren, die auch Teil der Reformempfehlungen des Sozialministeriums sind, werden in der Diakonie gute Erfahrungen gemacht. Eine Evaluierung der Salzburger Tageszentren im Jahr 2011 zeigt, dass sich diese Form der Dienstleistung besonders gut für Menschen mit Demenz eignet. "Gerade Angehörige werden dabei optimal entlastet, weil sie tagsüber von Betreuungspflichten freigespielt werden. Und doch werden derzeit nur etwas mehr als 5.000 Personen österreichweit in Tageszentren betreut. Das ist bei ca. 440.000 PflegegeldbezieherInnen in Österreich eine verschwindend geringe Minderheit. Hier erwarten wir uns jedenfalls einen Investitionsboom durch den Pflegefonds" so Chalupka.

Ein Tageszentrum findet sich auch im Demenz-Zentrum der Diakonie in Salzburg. Dieses innovative Projekt wird jedoch nach wie vor aus privaten Geldern finanziert. "Auch hier dürfen wir nicht vergessen -wir haben als Gesellschaft eine Verpflichtung, uns um erkrankte Menschen zu kümmern. Und die öffentliche Hand hat eine Verantwortung, dies zu finanzieren," so Chalupka.

Rechtzeitig zum Welt-Alzheimertag geht auch die neue Homepage der Diakonie www.demenzinfo.at online. Mit ihr sollen Angehörige in ihren Betreuungssituationen durch gezielte Information entlastet werden. Für Betroffene zeigt die Website auf, wie sie mit ihrer Diagnose umgehen können.

Rückfragen & Kontakt:

Diakonie Österreich

Roberta Rastl

Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Tel.: Tel: (+43) 1 409 80 01-14

roberta.rastl @ diakonie.at

Web: www.diakonie.at