"Neustädter Kanal"-Führung im Bezirksmuseum Simmering

Am 20.9. (17 Uhr): Gratis-Rundgang mit Chmelar/Hradecky

Wien (OTS) - Bis Freitag, 28. Februar 2014, präsentieren die Stadtarchäologie Wien und das Bezirksmuseum Simmering in den Museumsräumlichkeiten am Enkplatz 2 die Ausstellung "Wiener Neustädter Kanal & Aspangbahn". Das ehrenamtlich arbeitende Bezirkshistoriker-Team (Leiterin: Petra Leban) lädt am Freitag, 20. September, zu einer Führung durch die Schau ein. Um 17.00 Uhr beginnt der Rundgang mit den Gestaltern Werner Chmelar und Johannes Hradecky. Die Teilnehmer erfahren interessante Dinge über den um 1800 zwischen Wien und Wiener Neustadt errichteten Schifffahrtskanal, der einstmals einzigartig in Österreich war und in weiterer Folge durch die Eisenbahn abgelöst wurde. Das Mitmachen bei der aufschlussreichen Führung ist gratis.

Von Geschichten über "Ziegelbarone" bis zu technischen Angaben geht Chmelar und Hradecky der Gesprächsstoff sicher nicht aus. Neben bislang noch nicht veröffentlichten historischen Plänen sind neuzeitliche Fotos von noch vorhandenen Teilen des alten Transportsystems zu sehen. Modelle unterstreichen die frühere Bedeutung der Kanal-Anlage und die Leistungen der Ingenieure. Eine zusätzliche Führung durch die "Neustädter Kanal"-Schau ist für Freitag, 18. Oktober, ab 17.00 Uhr, geplant. Das Museum ist jeweils am Freitag (14.00 bis 17.00 Uhr) sowie am ersten und am dritten Sonntag im Monat (10.00 bis 12.30 Uhr) offen. Immer ist der Eintritt kostenlos. Fragen zu dieser Sonder-Ausstellung und den ergänzenden Führungen beantwortet Museumschefin Petra Leban unter der Telefonnummer 4000/11 127 (tlw. Anrufbeantworter) und via E-Mail:

bm1110@bezirksmuseum.at.

