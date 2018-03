WirtschaftsBlatt-Leitartikel: Die Entdeckung der Wirtschaft - von

Privatisierungen würden viel Geld für Investitionen in die Zukunft bringen

Wien (OTS) - Es ist endlich so weit: Die Privatisierungen halten Einzug ins Wahlfinale. Was Frank Stronach eher unkonkret umriss, darauf setzen sich die Neos mit ihrem Zugpferd Hans Peter Haselsteiner: Der Staat müsse privatisieren (siehe Interview Seite 2). Und Potenzial ist jede Menge da. Da zitieren Parteichef Matthias Strolz und sein nicht mehr nur pekuniärer Mitstreiter Haselsteiner eine Studie des Wirtschaftsforschungsinstitutes Economica mit einem anzunehmenden Potenzial von bis zu 24 Milliarden Euro an der Wiener Börse. Mit eingerechnet werden auch regionale Energieversorger, die ÖIAG-Beteiligungen sowieso. Und der Verbund. Allein aus Börsegängen von regionalen Versorgern und Flughäfen errechnet sich ein Wert von 19,9 Milliarden Euro, ein Rückzug des Staates auf eine Sperrminorität bei den großen ÖIAG-Beteiligungen plus Verbund und Flughafen Wien würde zusätzlich 3,9 Milliarden Euro bringen.

Schön, dass zumindest eine Partei an diese Zahlen denkt. Es ist kein Geheimnis, dass der Staat als Unternehmer nicht das Gelbe vom Ei ist. Man braucht nur an die Verstaatlichte der 80er-Jahre denken und den Aufholprozess, den die Voestalpine als börsenotiertes Unternehmen feierte - im Übrigen hat sie eine starke Mitarbeiterbeteiligung, was auch für ein zukunftsorientiertes Unternehmen spricht. Wenn man seinen eigenen Mitarbeitern nicht vertraut, hat man ohnehin verloren.

Erstaunlich ist schon, dass sich die ÖVP gerne als Wirtschaftspartei feiert, aber auf die Privatisierungen komplett zu vergessen scheint. Drängt sich die Frage auf: Macht Michael Spindelegger das nur, weil er seinem künftigen neuen alten Koalitionspartner SPÖ nicht auf die Zehen treten will? Heißt das, dass er selbst nicht mehr daran glaubt, die Nummer eins zu werden? Fragen, die sich so mancher ÖVP-Wähler stellen wird. Der steirische Vize-Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer hat erkannt, dass der ÖVP einige wohl unangenehme, aber frische Köpfe abhandengekommen sind, die jetzt bei den Neos sitzen. Zumindest verhelfen sie dem Wirtschaftsdenken wieder auf die Beine. Viel Geld wäre bei Privatisierungen drin, das man in Bildung, Forschung, Zukunft investieren könnte, ohne die Steuerzahler zur Kasse zu bitten. Bleibt die Sperrminorität beim Staat, braucht man auch keine Angst vor dem Ausverkauf von Tafelsilber an böse ausländische Investoren zu haben.

Rückfragen & Kontakt:

WirtschaftsBlatt Medien GmbH

Tel.: 0043160117-305

redaktion @ wirtschaftsblatt.at