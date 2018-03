Stadlauer Kirtag: Buntes Programm Freitag bis Sonntag

Musik, Zauberei, Ringelspiel und Kunsthandwerk - Programm unter www.stadlauerkirtag.at

Wien (OTS/SPW) - Von Freitag, dem 20. September bis Sonntag, dem 22. September 2012, feiert Stadlau Kirtag! So findet auch heuer wieder der Stadlauer Kirtag am Platz vor dem Stadlauer Bahnhof, in der Stadlauerstraße und der Gemeindeaugasse statt und verwandelt den Platz ein Wochenende lang in einen Riesen-Rummelplatz.****

Eröffnet wird der Stadlauer Kirtag am Freitag, dem 20. September um 16 Uhr von der Abg.z.NR Mag. Ruth Becher und Bezirksvorsteher Norbert Scheed. "Der Stadlauer Kirtag ist der größte Wiener Kirtag, er wird jährlich von vielen tausend Menschen besucht. Seit Jahren ist er ein Begriff für gute Laune, Spaß und vielfältige Vergnügungen, unterstützt durch schwungvolle Musik - ich lade alle Wienerinnen und Wiener auch heuer wieder sehr herzlich dazu ein", so der Donaustädter Bezirksvorsteher Norbert Scheed.

Zahlreiche Attraktionen für Groß und Klein

Der Stadlauer Kirtag bietet Attraktionen für jeden Geschmack, für Groß und Klein, wie verblüffende Zauberkunststücke, Ringelspiel und Kunsthandwerk. Dazu bietet die Musikbühne an allen drei Tagen ein spannendes Programm, das mit Rock, Blues und Wiener Liedern für viel Abwechslung sorgt. Für die kulinarischen Genüsse sorgen zahlreiche Standln mit Zuckerwatte, Langos bis zum knusprigen Spanferkel.

Musikalische Programm-Highlights

Musikalische Programm-Highlights bieten am Freitag unter anderem "Omega Music" mit Musik der Extraklasse und am Samstag die Austropop-Legende "Wiener Wahnsinn". Der Sonntag startet traditionell mit Frühschoppen und Wiener Lied mit den "16er Buam". Zum Abschluss werden "Join`in" ihre Hits präsentieren. Das detaillierte Programm des Stadlauer Kirtags ist auch unter www.stadlauerkirtag.at abrufbar. Gefeiert wird Freitag und Samstag bis 22 Uhr und Sonntag bis 21 Uhr. (Schluss)

