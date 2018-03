Demokratiepaket: BZÖ-Scheibner: "SPÖ und ÖVP könnten wichtigen Schritt setzen"

"In einem Zunftskonvent grundlegende Zukunftsfragen Österreichs diskutieren"

Wien (OTS) - "SPÖ und ÖVP könnten nun einen wichtigen Schritt setzen, damit wir nächste Woche gemeinsam dieses Demokratiepaket noch beschließen können", sagte heute der BZÖ-Verfassungssprecher Abg. Herbert Scheibner in seinem Debattenbeitrag im Zuge der Kurzen Debatte. "Stimmen Sie daher diesem BZÖ-Fristsetzungsantrag zu. Wir werden dann Tag und Nacht arbeiten und alles noch versuchen, um einen gemeinsamen Beschluss bei der nächstwöchigen Sondersitzung zusammenzubringen", so Scheibner weiter.

"Der Antrag betrifft mit dem Demokratiepaket ein wichtiges Projekt von SPÖ und ÖVP, das wir aus vollster Überzeugung versucht haben, zu unterstützen, besonders dann, wenn es um die Verbesserung der Instrumente der direkten Demokratie geht. Die großen Ergebnisse hat es aber dann - trotz vieler Diskussionen und Arbeitsgruppen - nicht gegeben", stellte Scheibner fest und weiter: "Die direkte Demokratie sollte den Parlamentarismus nicht ersetzen, aber ergänzen und unterstützen." Kritik übte der BZÖ-Verfassungssprecher auch an den Grünen, die von der gemeinsamen Oppositionslinie abgesprungen sind und schließlich einen gemeinsamen Entwurf mit SPÖ und ÖVP eingebracht haben. "Diesem Entwurf wurde aber in der Begutachtung ein vernichtendes Urteil ausgestellt", sagte Scheibner.

"Auch die Verwaltungsreform scheitert letztlich am Widerstand der Länder. Wie auch das Spekulationsverbot am Veto der Länder gescheitert ist. Es wäre endlich einmal an der Zeit, dass der österreichische Nationalrat seine Aufgabe als Verfassungsgesetzgeber wahrnimmt, beim Demokratiepaket, bei der Verwaltungsreform und beim Spekulationsverbot, und sich das nicht von den Ländern verhindern lässt. Letztlich tragen nämlich wir die Verantwortung gegenüber der österreichischen Bevölkerung. Es wäre daher zu Beginn der nächsten Legislaturperiode notwendig, diese grundlegenden Zukunftsfragen Österreichs in einem Zunftskonvent zu diskutieren. Wir müssen uns als Verfassungsgesetzgeber dieser Herausforderung stellen und nicht weiter Ausreden finden, warum man wieder nichts Neues zusammengebracht hat", erklärte Scheibner.

